Furti a Trieste: colpo da 40mila euro scuote la città

La città di Trieste continua a essere teatro di una lunga raffica di colpi messi a segno dai ladri all’interno delle abitazioni. L’ultimo episodio, tra i più gravi dal punto di vista della refurtiva, ha scosso la tranquillità dei residenti nei giorni precedenti al 2 aprile, in un appartamento sito ai piani alti dell’edificio al civico 19 di via Giulia.

Refurtiva di 40mila euro

Secondo quanto denunciato dai proprietari alla polizia di Stato, l’ammanco è pari a circa 40 mila euro. La Squadra mobile della questura giuliana sta conducendo le indagini per risalire all’identità dei malviventi, che sembra siano riusciti ad entrare nonostante la presenza di una porta blindata. Una volta dentro, hanno aperto una cassaforte contenente numerosi monili d’oro. Le altre stanze della casa sono state messe a soqquadro, testimonianza di una violazione della privacy e della sicurezza domestica che lascia sgomenti i residenti della zona.

Ad accorgersi del furto sono stati gli stessi proprietari, rientrati nella mattinata del 2 aprile. La paura cresce in città, con una serie di furti che sembrano non arrestarsi. Da inizio anno, i residenti non possono fare a meno di notare un aumento delle incursioni nelle loro abitazioni, tra diverse zone del centro cittadino e l’altipiano carsico, con particolare concentrazione nel territorio del comune di Duino Aurisina.

Cresce la preoccupazione

Il problema del furto all’interno delle abitazioni è sempre più diffuso nel capoluogo regionale, nonostante i servizi di controllo organizzati dalle forze dell’ordine. La sensazione di insicurezza si propaga, alimentata da un clima in cui gli episodi criminali sembrano proliferare senza sosta. Solo una settimana fa, ignoti avevano prelevato circa 3000 euro in contanti da un’altra abitazione al civico 25 di viale Campi elisi, con l’intervento dei militari dell’Arma a seguito del furto.

Richiesta di maggiore vigilanza

I cittadini si chiedono se le misure di sicurezza attualmente in atto siano sufficienti a proteggerli da questi furti sempre più audaci e frequenti. La comunità si aspetta una risposta decisa dalle autorità competenti per garantire la sicurezza delle abitazioni e la tranquillità dei residenti, che si sentono sempre più vulnerabili di fronte a questa ondata di criminalità.

