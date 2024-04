Perde il controllo in piazza XX Settembre: servono 4 agenti per bloccarlo

UDINE – “Gravissima l’escalation di violenza che sta sfregiando il volto di Udine. Imperdonabile chi, da una certa sinistra, anziché condannare i facinorosi, attacca le forze dell’ordine. In gioco c’è la sicurezza pubblica, strumentalizzare politicamente questi episodi significa soffiare sul fuoco della rabbia sociale”. Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, torna sui fatti di piazza XX settembre di lunedì sera e invita “tutti i politici a prendere posizione in modo serio e responsabile. Fa rabbia vedere come ospiti non necessariamente graditi scorrazzino nelle nostre città portando aggressività, violenza e delinquenza, ma ci indigna che i soliti alternativi della sinistra vadano a pescare nel repertorio il grande classico dell’attacco alle forze di polizia alludendo all’uso del manganello: siamo a richiami nostalgici in ritardo di circa un centinaio di anni che rasentano il grottesco”. Novelli chiude: “O forse, secondo alcuni personaggi di sinistra, dovremmo rallegrarci perché questa volta l’ospite proveniente da altre latitudini si è limitato a sputare, anziché brandire un coltello? Siamo a questo livello di assuefazione e mistificazione? A noi compete l’accoglienza, ai migranti spetta rispettare le nostre regole. Chi non lo fa deve essere isolato e sanzionato a dovere”.

Sul tema interviene anche il presidente del Comitato Udine Sicura, Federico Malignani: “Da settembre, il Comitato Udine Sicura, segnala, osserva, chiede più attenzione nei confronti della sicurezza, non solo e non tanto riguardo a episodi come questo, ma anche riguardo a spaccio e consumo di droga, aggressioni, baby gang, pestaggi, sorveglianza dei luoghi a rischio, per non parlare di furti a negozi e abitazioni…da settembre la situazione è peggiorata. L’Amministrazione comunale, con la quale abbiamo sempre tentato di collaborare, ha in programma la sicurezza partecipata ma, ammesso e non concesso che funzioni, sarà operativa tra cinque o sei mesi, cosa intendono fare nel frattempo? La città ha bisogno di risposte e di sicurezza. Loro sono orgogliosi dell’allargamento della Z.T.L. ma, se queste sono le piazze resituite alle famiglie udinesi, credo debbano farsi un pò di autocritica. Scendano tra la gente e la ascoltino prima di agire unilateralmente come hanno fatto con la Z.T.L. E si ricordino anche che l’incapacità a risolvere i problemi di delinquenza non solo fa montare l’esasperazione dei cittadini, ma fa purtroppo diffondere, se chi delinque è straniero, anche quei sentimenti di razzismo che tutti vorremmo debellare ma che la loro inazione, purtroppo, sia pure inconsapevolmente, favorisce. Riteniamo che chi governa la città non si possa permettere il lusso di essere inconsapevole e che quello che chiediamo loro, comportandoci correttamente e pagando le tasse, non sia solo legittimo, ma sia soprattutto sacrosanto”.

