La partita interrotta tra Udinese e Roma al Bluenergy Stadium ha finalmente una data per il recupero. Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara riprenderà giovedì 25 aprile, seguendo le disposizioni regolamentari che prevedono il recupero della partita sospesa nel primo giorno disponibile.

La disputa della Roma: la richiesta di un’altra data

Non tutti sono soddisfatti di questa decisione. La Roma, infatti, si oppone fermamente alla scelta della Lega di giocare il 25 aprile. Sebbene restino da giocare meno di 20 minuti, il contesto della stagione giallorossa rende il recupero un impegno non indifferente. Con la lotta per un posto in Champions League in corso, un altro match così ravvicinato metterebbe a dura prova la squadra di De Rossi, già reduce da un recente posticipo contro il Bologna.

Pressioni per un’altra soluzione

La Roma spinge per un cambio di data, auspicando un’alternativa che permetta loro di affrontare la partita con maggiore tranquillità e senza compromettere le loro ambizioni in campionato. Con il sostegno dell’Udinese, il club capitolino cercherà di convincere la Lega a considerare altre opzioni. Si auspica un recupero che tenga conto degli impegni delle squadre coinvolte, senza compromettere l’equità della competizione.

Ripartenza e regolamento

Il recupero dell’incontro riprenderà dal preciso momento in cui è stato interrotto, ossia dal 71′ 30″ del match originale. Si terranno in considerazione le sostituzioni ancora disponibili, mentre i giocatori già sostituiti non potranno rientrare in campo. Questa decisione, presa dal giudice sportivo, garantisce un ripristino delle condizioni di gioco nel rispetto delle regole.

