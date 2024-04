Nuove asfaltature in via Moretti e in via Anna Muratti

UDINE – È partito il piano asfaltature del Comune di Udine per il 2024. La Giunta comunale ha infatti approvato nella riunione di martedì i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei primi interventi di riasfaltatura, che riguarderanno due strade molto trafficate nei pressi del ring urbano, via Moretti e via Anna Muratti-Moretti. Entrambe le strade, transitate ogni giorno da centinaia di automobili, si intersecano con lo snodo più importante della viabilità cittadine verso ovest (piazzale XXVI luglio), ma allo stesso tempo attraversano una zona residenziale, in cui è presente uno dei parcheggi in struttura più utilizzati della città, il Park Moretti.

Sia via Moretti che via Anna Muratti presentano in tutta la loro lunghezza una serie di danneggiamenti, cedimenti e fessure cosiddette “a ragnatela” che sono generate principalmente dal passaggio e dal peso dei veicoli, ma anche dall’azione delle infiltrazioni d’acqua piovana che nel tempo contribuisce ad aumentare gli avvallamenti della superficie stradale, causando problemi alla regolare viabilità. L’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori, per un costo complesivo di 120 mila euro, avverrà a maggio, mentre il completamento dell’opera è previsto per giugno.

Gli attuali manti stradali saranno perciò fresati e rimossi interamente, verranno in seguito consolidati gli strati di base per garantire una tenuta a lungo termine e sarà stesa una nuova superficie stradale. Al termine dei lavori sarà disegnata una nuova segnaletica orizzontale, anche quest’ultima ad oggi molto usurata. L’intenzione è quella di garantire i più alti standard di sicurezza e la massima efficienza di uno dei punti più trafficati della viabilità cittadina, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini che vi transitano in auto, in bicicletta o con ogni altro mezzo di trasporto.

Si tratta dei primi interventi interamente a carico del Comune di Udine, dopo le opere già programmate e in parte realizzate in via Pio Ferrari, via Pietro di Brazzà, via Someda, via Bombelli, via Tartagna e via Monte Nero, coinvolgendo gli operatori telefonici e di rete internet, servizi idrici, di fognature, gas e impianti, che nella loro attività effettuano scavi sulle strade, nell’ambito del nuovo “Sistema Integrato Strade”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook