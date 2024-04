UDINE – Dopo una prima fase di assegnazione e la conferma dei posti da parte delle famiglie, il Comune di Udine annuncia la riapertura delle graduatorie per i Centri Ricreativi Estivi (CRE), mettendo a disposizione ulteriori 410 posti. Questa decisione segue la verifica delle conferme e delle rinunce ricevute dagli uffici, permettendo così di soddisfare una parte della domanda ancora in lista d’attesa pari al 24% rispetto al totale delle domande ricevute da parte delle famiglie.

In particolare, l’aumento delle richieste ha interessato alcuni plessi scolastici specifici. Per rispondere a questa tendenza, i posti vacanti verranno redistribuiti, concentrandosi soprattutto sulle scuole più richieste, soprattutto nella fascia dai 3 ai 6 anni, come la scuola Zambelli di via Bernardinis e la Taverna di piazza Polonio 2 per il primo (inizio luglio) e il quarto turno (fine agosto), nonché l’incremento del secondo (fine luglio) e terzo turno (inizio agosto) alla Zambelli e in Baldasseria Media.

Ampliamenti della disponibilità anche per la fascia 6-11 anni nel terzo turno previsto sia alla Scuola Nievo di via Gorizia e alla Scuola Negri di via Zucchi. La nuova graduatoria verrà comunicata alle famiglie all’inizio di maggio e il bollettino per il pagamento sarà recapitato entro metà maggio, garantendo trasparenza e tempestività nell’informazione.

Il Comune di Udine, con l’introduzione di 150 posti aggiuntivi nel 2023 confermati anche in questa annata, dimostra il proprio impegno nel rispondere attivamente alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie durante il periodo estivo, migliorando continuamente l’offerta e la gestione dei Centri Ricreativi Estivi.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni e i dettagli del programma, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Udine

