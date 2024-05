Finale al cardiopalma per Udine che vince anche gara-2 su Cremona

UDINE – Si porta sul 2 a 0 nella sfida dei quarti di finale play-off l’Old Wild West Udine che bissa il successo di domenica scorsa vincendo, dopo un tempo supplementare, con la Ferraroni Cremona per 95 a 90.

Una vittoria faticosissima quella dei friulani per la quale è stato necessario giocare un tempo supplementare dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 78 pari.

A parte l’ultimo quarto ed il risultato dell’over-time, favorevoli ai padroni di casa, gara-2 è sembrata opposta alla prima partita della serie: questa volta è stata Udine a partire bene, facendosi però rimontare e superare nel secondo e terzo quarto da Cremona, trascinata da un incontenibile Tortù (28 punti, con 5/8 da tre punti) che segnava ad ogni alzata di mani.

Nell’ultimo quarto, dopo avere terminato a -9 la terza frazione di gioco, i bianconeri, grazie al talento individuale dei suoi giocatori che si è concretizzato nelle triple di Caroti, Monaldi e Gaspardo, si sono riportati sotto, riuscendo finalmente a tornare avanti con due liberi segnati da Monaldi (71-69).

Già, i tiri liberi: Udine ne ha messi 19 su 32 tirati, con percentuali da mini-basket, rischiando di pagare a caro prezzo questo dato in un finale di match giocato sul filo dell’equilibrio. All’ultimo giro di lancette dei tempi regolamentari Caroti ha fatto 1 su 2 ai liberi e lasciato Udine avanti di un solo possesso a 14” dal termine sul 78 a 75: la palla è arrivata dall’altra parte del campo a Tortù che, con un tiro da tre di tabella, ha mandato le squadre ai supplementari, perché i padroni di casa, nei 9″ rimanenti, non sono riusciti a concludere l’azione con Caroti che si fa stoppare.

Nell’over-time una tripla ciascuno di Monaldi e Gaspardo ed una stoppata ancora di Gaspardo (20 punti e 9 rimbalzi per lui) sono state decisive per lanciare Udine ad un finale vincente che è arrivato con il sigillo di due liberi segnati ancora una volta da capitan Monaldi.

Sabato alle ore 20.30, questa volta a Cremona, è in programma gara-3 ed è molto probabile che, come sottolineato dall’allenatore dei lombardi Bechi, sarà un’altra battaglia. Intanto, nell’altra semifinale che interessa l’APU, Cantù è avanti di 2 a 0 su Cividale con gara-3 in programma nella città ducale venerdì sera.

Apu Old Wild West Udine – Ferraroni Juvi Cremona 95-90 d.1.t.s. (24-16, 33-40, 53-62, 78-78)

Apu Old Wild West Udine: Lorenzo Caroti 22 (1/4, 5/9), Jalen Cannon 20 (8/10, 0/0), Raphael Gaspardo 20 (2/3, 5/9), Diego Monaldi 10 (0/3, 2/8), Mirza Alibegovic 9 (2/5, 1/3), Iris Ikangi 7 (2/6, 1/5), Quirino De laurentiis 4 (1/1, 0/0), Matteo Da ros 3 (1/5, 0/1), Gianmarco Arletti 0 (0/1, 0/2), Michele Zomero n.e., Benjamin Marchiaro n.e., Marcos Delia n.e.. All. Vertemati.

Ferraroni Juvi Cremona: Lorenzo Tortu 28 (3/6, 5/8), Tekele Cotton 15 (3/6, 3/3), Marco Timperi 12 (4/9, 1/4), Vincent Shahid 10 (1/3, 2/7), Gabriele Benetti 8 (2/4, 1/1), Luca Vincini 6 (3/9, 0/0), Nicolo Virginio 6 (0/1, 2/2), Antonino Sabatino 5 (1/2, 1/3), Francesco Grassin.e., Cosimo Costi n.e., Alessandro Biaggini n.e.. All. Bechi.

