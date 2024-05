Formare la classe dirigente: concluso il corso di leadership di Fratelli d’Italia

PORDENONE – Continuare a formare la classe dirigente di Fratelli d’Italia: si è conclusa a Pordenone la prima edizione del corso di leadership per un impegno politico efficace. L’iniziativa è stata promossa dall’onorevole Emanuele Loperfido e dal consigliere regionale Markus Maurmair, e tenuto dal docente Roberto Luise. Hanno partecipato all’iniziativa, che si è sviluppata su 12 serate, 48 persone. Il corso, che è partito io 27 febbraio, era incentrato su comunicazione e leadership.

Nel corso della prima serata sono stati toccati i temi di etica e politica, mentre le altre lezioni – una al mese – hanno affrontato la performance personale, il parlare in pubblico e l’arte dell’empatia e dell’ascolto attivo. In conclusione si è discusso di aspetti tecnici, come la gestione della pubblica amministrazione con il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani.

Sebbene in Italia la disaffezione verso la politica sia un dato di fatto, la scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia ha riscosso un buon successo in quanto a consensi. A fine corso a consegnare gli attestati di partecipazione è stato il ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani: “Buoni politica si può essere ma anche diventare – sono state le sue parole – e la nostra storia di partito si fonda proprio sulla formazione degli iscritti e dei valori trasmessi. Fratelli d’Italia è una realtà forte, unita e solida della quale sono fiero. Molto strada abbiamo fatto, altrettanto ne dobbiamo ancora fare”.

Sulla stessa linea l’onorevole Loperfido: “Percorreremo insieme questa strada per ciò che amiamo di più, che è questo paese. Per quegli italiani che sperano in un Paese migliore”. E aggiunge: “Un partito che ha avuto una crescita importante come Fratelli d’Italia ha la necessità di accompagnare il consolidamento, formando le persone che credono in quello che fanno. I nostri amministratori – sottolinea Maurmair – sono già propensi all’ascolto, però anche questo va fatto con le giuste modalità. Stiamo parlando anche di giovani, che attraverso questi percorsi hanno l’opportunità di imparare le fondamenta della politica. In Italia ci sono migliaia di militanti, centinaia di dirigenti e cittadini che guardano a noi, alla nostra storia e al nostro impegno. Con fiducia e passione”.

