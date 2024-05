Trieste, una città di importanza strategica, ha recentemente ospitato il Forum imprenditoriale Italia-Serbia, un evento di grande rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia e per tutta l’Europa. Questo forum ha evidenziato la necessità di rafforzare i legami economici e politici tra l’Italia e la Serbia, sottolineando il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come ponte verso i Balcani occidentali.

Un ponte verso i Balcani

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sempre avuto un rapporto privilegiato con i Balcani occidentali. Questo legame storico e geografico è stato al centro del discorso del governatore regionale durante il forum. Il governatore Fedriga ha sottolineato come il rafforzamento delle relazioni con la Serbia sia essenziale non solo per la regione, ma per tutta l’Europa. La partecipazione attiva delle categorie economiche e delle imprese al forum è un segnale positivo che indica la volontà di costruire legami duraturi e produttivi.

Il forum, intitolato “Transizione verde: nuove opportunità per la cooperazione bilaterale“, ha visto la partecipazione di figure di spicco come i ministri italiani per gli Affari esteri e l’Ambiente, il Primo ministro della Repubblica di Serbia Milos Vucevic, e altri rappresentanti governativi. L’incontro ha fornito una piattaforma per discutere delle politiche di near shoring e dell’accorciamento della filiera produttiva, aspetti cruciali per l’efficienza del sistema economico europeo.

Near shoring, sicurezza economica, cooperazione e sviluppo reciproco

Le politiche di near shoring sono essenziali per garantire la sicurezza economica dell’Europa. Spostare parti fondamentali della catena produttiva in paesi più vicini e con una stabilità democratica maggiore rispetto a molti paesi terzi, è una strategia chiave per proteggere il futuro economico e sociale del continente. Il governatore ha sottolineato come la Serbia possa rappresentare un partner strategico in questa direzione, offrendo un’alternativa sicura e affidabile per le imprese europee.

La cooperazione con la Serbia non è solo una questione economica, ma anche una sfida strategica per garantire la libertà e la democrazia in Europa. Collaborare con nazioni che condividono valori democratici è fondamentale per costruire un futuro stabile e prospero. Il rafforzamento delle relazioni bilaterali con la Serbia può portare a numerose opportunità di sviluppo reciproco, creando un ambiente favorevole per gli affari e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

