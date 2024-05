Nel panorama delle multe e delle sanzioni stradali nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste si distingue come il comune capoluogo di provincia che ha incassato il maggior importo nel corso del 2023, con una cifra che sfiora i 5,6 milioni di euro. Questo emerge dall’analisi condotta da Facile.it sui dati del Siope, sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Udine e Pordenone sul podio

Se Trieste domina la classifica, non mancano i contributi significativi da parte di altri capoluoghi regionali. Udine si piazza al secondo posto, con 2,5 milioni di euro incassati, seguita da Pordenone, con 1,3 milioni di euro.

Il comune di Gorizia, nonostante si trovi in fondo alla classifica regionale, ha comunque registrato un introito di oltre 472.000 euro provenienti dalle multe per violazioni del Codice della Strada.

La multa pro capite

Un altro aspetto interessante emerso dall’analisi di Facile.it riguarda il valore della “multa pro capite”. Trieste si conferma in testa anche in questa speciale classifica, con una sanzione pro capite di 28 euro, seguita a breve distanza da Pordenone ed Udine, entrambe con 26 euro. Chiude la graduatoria, ancora una volta, Gorizia, con una multa pro capite di appena 14 euro.

I piccoli comuni si distinguono

Non sono solo i capoluoghi di provincia a registrare cifre significative. Tra i comuni più piccoli emerge la provincia di Udine, con Castions di Strada, che ha incassato più di 678.000 euro con soli 3.647 abitanti, Bertiolo con oltre 605.000 euro e Varmo con 392.000 euro di sanzioni, rispettivamente con 2.353 e 2.653 abitanti.

L’analisi dei dati evidenzia una realtà complessa e articolata, in cui i comuni, grandi e piccoli, contribuiscono in modo significativo agli introiti derivanti dalle multe stradali. Se da un lato emergono i capoluoghi di provincia con cifre consistenti, dall’altro non si può trascurare il contributo dei piccoli centri, che dimostrano di giocare un ruolo non trascurabile nella riscossione delle sanzioni.

