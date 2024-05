Redditi in crescita a Trieste e Udine, ma le donne guadagnano 10mila euro in meno degli uomini

In base alle dichiarazioni Irpef presentate nel 2023, relative all’anno d’imposta precedente, il reddito complessivo medio in Friuli Venezia Giulia è aumentato. Su un totale di 928.917 contribuenti, il reddito medio si è attestato a 24.568 euro, un incremento rispetto ai 23.510 euro dell’anno precedente. Questo dato, rielaborato da Alessandro Russo dell’Ires Fvg utilizzando i dati del Mef, rivela una notevole variabilità che riflette diverse caratteristiche socio-anagrafiche dei contribuenti.

Redditi nelle Province

A livello provinciale, Trieste ha il reddito medio più elevato (quasi 26.000 euro), seguita da Pordenone (24.596 euro), Udine (24.351 euro) e Gorizia (circa 23.000 euro). Le donne nate all’estero residenti a Gorizia presentano il reddito medio più basso (meno di 12.600 euro), mentre gli uomini italiani a Trieste hanno il reddito più elevato (oltre 33.000 euro).

Disparità di genere nei redditi

Le donne continuano a dichiarare redditi significativamente inferiori rispetto agli uomini. Nel 2023, il reddito medio delle donne è stato di 19.324 euro, oltre 10.200 euro in meno rispetto agli uomini, il cui reddito medio è di 29.586 euro. Nonostante una lieve riduzione del divario negli ultimi anni, la partecipazione femminile al mercato del lavoro rimane inferiore, con tassi di occupazione più bassi e maggiore diffusione del lavoro part-time. Le donne costituiscono solo il 26% dei contribuenti con redditi superiori a 40.000 euro, contribuendo per il 31,2% all’imposta netta Irpef regionale.

Redditi più elevati tra 45 e 64 Anni

I contribuenti di età compresa tra 45 e 64 anni presentano i redditi medi più elevati, circa 29.000 euro, rispetto agli over 65 (meno di 24.000 euro) e ai 25-44enni (poco più di 21.000 euro). I giovani sotto i 25 anni dichiarano in media meno di 8.000 euro.

Differenze tra nati in Italia e all’Estero

Oltre 142.000 contribuenti (15,3%) sono nati all’estero, dichiarando in media 17.753 euro, circa 8.000 euro in meno rispetto ai nati in Italia. Le donne nate all’estero dichiarano mediamente 14.054 euro, contro i 20.154 euro delle donne italiane. Gli uomini nati all’estero guadagnano in media 776 euro in più delle donne italiane, ma 10.229 euro in meno rispetto agli uomini nati in Italia.

I contribuenti originari del Kosovo e dell’Albania presentano i redditi medi più elevati tra gli stranieri, rispettivamente 19.048 euro e 18.799 euro. Seguono gli immigrati dall’ex-Jugoslavia e dai Paesi extraeuropei come India e Ghana. I cittadini nati in Ucraina e Pakistan dichiarano redditi medi particolarmente bassi, rispettivamente 11.362 euro e 9.801 euro.

Nota metodologica

I dati provengono dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel calcolo della media pro capite sono esclusi i contribuenti con reddito complessivo ai fini Irpef pari a zero, che nel 2023 erano 15.563 su un totale di 944.480. L’imposta netta è ottenuta sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni e i crediti d’imposta.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook