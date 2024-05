GORIZIA – Sabato 25 maggio, presso la Mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia, si è svolta un’importante presentazione: quella del volume illustrato “Alpini – Soldati di Montagna”, a cura della Rivista Militare dell’Esercito. L’evento ha visto la partecipazione del Direttore, Colonnello Giuseppe Cacciaguerra, del curatore Tenente Colonnello Mario Renna e di Gastone Breccia, autore del capitolo iniziale.

Storia e attualità delle truppe alpine

Il libro, frutto della collaborazione tra l’Esercito Italiano e Giunti editore, offre un viaggio attraverso la storia e l’attualità delle Truppe Alpine. Dalla loro fondazione nel 1872 fino alle moderne missioni internazionali, il volume esplora oltre un secolo e mezzo di campagne militari e di stretto legame tra il Corpo e la montagna.

Una narrazione completa e immagini mozzafiato

L’opera si distingue per la sua completezza, arricchita da centinaia di immagini realizzate principalmente da fotografi militari. Oltre a documentare le gesta militari, le foto catturano anche momenti di vita quotidiana, offrendo così uno sguardo più intimo sulla vita degli Alpini.

Grazie al contributo dello storico Gastone Breccia, il libro offre una visione a 360° del mondo degli Alpini, con particolare attenzione agli exploit sportivi come le vittorie di Marta Bassino e le imprese degli alpinisti militari, che hanno scalato l’Everest e altri “ottomila”.

Il ruolo degli alpini moderni e tecnologici

Innovativa è l’attenzione dedicata agli Alpini moderni e tecnologici. Per la prima volta, il volume esplora approfonditamente il mondo delle truppe alpine del presente, evidenziando la loro versatilità e prontezza nel combattimento in montagna e in ambienti artici. Si mette in luce anche l’importanza delle tecnologie moderne nell’addestramento e nell’equipaggiamento delle truppe, rendendo gli Alpini una forza ancora più efficace e versatile.

Eccellenza e riferimento internazionale

Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, sottolinea l’eccellenza assoluta del Corpo degli Alpini come una forza moderna, versatile e all’avanguardia a livello internazionale. Questi soldati rappresentano un punto di riferimento certo per le tecniche e gli equipaggiamenti impiegati nel combattimento in montagna. La loro esperienza e competenza sono richieste anche in contesti internazionali, dove le truppe alpine italiane si distinguono per la loro professionalità e capacità operative.

Il volume “Alpini – Soldati di Montagna” non solo celebra il glorioso passato delle Truppe Alpine, ma pone l’accento sul loro ruolo attuale e futuro nel panorama militare italiano e internazionale. Questo lavoro rappresenta un tributo a una delle eccellenze dell’Esercito Italiano e un omaggio ai valori di coraggio, dedizione e professionalità che gli Alpini incarnano. La presentazione del libro è stata un’occasione per riflettere sull’importanza storica e strategica delle truppe alpine e per rinnovare l’ammirazione e il sostegno nei confronti di questi valorosi soldati.

