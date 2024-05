GRADO – Il Piccolo Opera Festival, celebre manifestazione musicale che abbraccia le note dell’opera e della musica classica, si prepara a solcare nuovamente i territori incantati del Collio italiano e sloveno. Il 31 maggio, presso il maestoso Grand Hotel Astoria di Grado, l’atmosfera si fa densa di promesse e melodie, in un anticipato assaggio della prossima edizione.

“Fantasia. Musica e Racconti”

Il titolo scelto per questa anteprima, “Fantasia. Musica e racconti”, evoca subito un’atmosfera di suggestioni e creatività. Le celebri arie di Giacomo Puccini, le melodie di Antonín Dvořák e Wolfgang Amadeus Mozart si fondono in un unico flusso sonoro, portando il pubblico in un viaggio tra emozioni e immaginazione. Quest’anno, in particolare, si commemora il centenario della scomparsa di Puccini, conferendo all’evento un’aura di significato e risonanza particolare.

I protagonisti: musica e interpreti

Sul palco, a incantare gli animi dei presenti, le voci di Caterina Trevisan e Iana Rata, accompagnate dalle sapienti note del maestro Elia Macrì al pianoforte. Un connubio perfetto tra talento e passione, che promette di trasportare il pubblico in mondi lontani, tra amori tormentati, eroi tragici e finali felici.

Un incontro di passione e condivisione

L’evento non è solo un concerto, ma un’occasione di incontro e condivisione. Amici, sostenitori, artisti e curiosi si riuniscono per celebrare la musica, in un clima di convivialità e allegria. È l’occasione perfetta per immergersi nell’universo del Piccolo Opera Festival, per scoprire i dettagli della prossima edizione e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica che solo la musica lirica sa creare.

I dettagli della nuova edizione

Dalla voce del Direttore Artistico Gabriele Ribis e dello staff del Festival, emergono i primi indizi su ciò che ci riserva la prossima edizione. Le scelte musicali, l’esplorazione dei luoghi incantati del Collio, l’attenzione alla sostenibilità e la dimensione transfrontaliera sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno questa nuova avventura. E poi, naturalmente, la magia della Fantasia, che permea ogni nota e ogni istante della kermesse.

