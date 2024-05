La Notte dei Lettori 2024: un viaggio tra le pagine

Undicesima edizione a Udine dal 6 al 9 giugno, con anticipazioni già dal 1° giugno, il festival letterario “La Notte dei Lettori” si prepara a illuminare la città friulana con una miriade di esperienze culturali. Tre giorni intensi e coinvolgenti che celebrano la bellezza dell’arte della lettura.

Un’edizione dedicata ai viaggi e alle erranze

Il tema scelto per il 2024, “Viaggi, erranze, partenze, ritorni”, si presenta come un invito a esplorare mondi letterari infiniti. Un’ode alla mobilità dell’animo umano, al desiderio di scoprire e comprendere il mondo che ci circonda. Un omaggio speciale a Franz Kafka e Paul Auster, due maestri della letteratura che hanno saputo catturare l’essenza dell’eterno vagabondare dell’uomo.

Un ricco programma di eventi

Con oltre 30 “stazioni” del festival in città, Udine si trasforma in un caleidoscopio di attività culturali. Teatri, piazze, logge, corti, biblioteche, librerie, musei, parchi… luoghi che si animano di letture, spettacoli, mostre, incontri, giochi e dibattiti. Una festa che coinvolge ogni angolo della comunità.

Numeri da record

L’undicesima edizione del festival vanta numeri impressionanti: oltre 60 incontri, 9 anticipazioni già dal 1° giugno e una giornata in più rispetto all’anno precedente. Più di 160 eventi in totale tra l’anteprima e il festival a Udine, promettendo una varietà di esperienze che soddisferanno tutti i gusti letterari.

Un festival per tutti

Non mancheranno attività per i più piccoli, con due cacce al tesoro, giochi e laboratori creativi. Ma il festival non trascura il pubblico adulto, offrendo giochi di investigazione, passeggiate notturne dal sapore giallo e tanto altro ancora. Incontri di poesia, spettacoli teatrali e performance artistiche renderanno l’atmosfera vibrante e coinvolgente.

La cultura come ponte tra le persone

“La Notte dei Lettori” non è solo un evento culturale, ma un momento di condivisione e dialogo. Librai, scrittori, artisti e appassionati di letteratura si incontrano per celebrare la bellezza delle parole e l’universalità del viaggio attraverso la mente di un autore.

Con il sostegno del Comune di Udine, delle librerie locali e della Regione Friuli Venezia Giulia, il festival promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della letteratura. Una notte che si trasforma in un viaggio senza fine tra le pagine di un libro, dove ogni lettore trova il proprio destino.

