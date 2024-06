La recente firma di un accordo tra Confcommercio Fvg e le principali organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia rappresenta un passo significativo verso l’implementazione di politiche di sicurezza più efficaci nei luoghi di lavoro. Questo patto non nasce oggi, ma è il frutto di un costante dialogo avviato prima della pandemia e rafforzato durante il periodo di rallentamento delle attività.

Contesto e difficoltà delle PMI nel settore

Il settore del commercio, turismo e servizi in Friuli Venezia Giulia è in gran parte composto da micro, piccole e medie imprese, caratterizzate da un numero limitato di dipendenti. Questa dimensione rende spesso complesso implementare sistemi di gestione della sicurezza conformi alle normative vigenti. L’accordo, quindi, si propone di superare questa sfida, introducendo il ruolo cruciale del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rlst), figura chiave per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla prevenzione e tutela della salute.

Il ruolo del Rlst e la sua designazione

Un aspetto innovativo dell’accordo è la designazione del Rlst non tra i dipendenti delle aziende, ma tramite le organizzazioni sindacali su base provinciale. Questa scelta mira a garantire una figura competente e indipendente, capace di focalizzarsi esclusivamente sulla sicurezza sul lavoro, senza le distrazioni tipiche delle attività quotidiane aziendali.

Sicurezza: un beneficio per lavoratori e imprese

Il presidente di Confcommercio Fvg, Gianluca Madriz, sottolinea che la sicurezza sul lavoro non è solamente un obbligo da adempiere, ma rappresenta un interesse strategico per le imprese. Un ambiente di lavoro sicuro non solo migliora il benessere dei dipendenti, ma contribuisce anche a una maggiore produttività aziendale, con conseguenti vantaggi economici e sociali per l’intera società.

Soddisfazione delle parti coinvolte

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Fvg, Fisascat Cisl Fvg e Uiltucs Fvg esprimono soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo. Secondo loro, il Rlst avrà un ruolo fondamentale nel migliorare l’attenzione sulla sicurezza, specialmente nelle piccole imprese dove spesso altre priorità rischiano di relegare in secondo piano la salute dei lavoratori.

Struttura e funzionamento dei comitati

L’accordo prevede la costituzione di un Comitato Paritetico Regionale all’interno del Comitato regionale degli Enti bilaterali. Questo comitato sarà composto da rappresentanti sia di Confcommercio Fvg che delle organizzazioni sindacali, con il compito di gestire la parte operativa dell’iniziativa. L’eventuale istituzione di Comitati Paritetici Territoriali contribuirà a estendere l’azione formativa e di supporto alle realtà locali, fungendo da punto di riferimento per la formazione e la risoluzione delle controversie in ambito di sicurezza sul lavoro.

