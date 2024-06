Il 21 giugno, celebre per il solstizio d’estate e la Festa internazionale della Musica, segna l’apertura della diciassettesima edizione del Piccolo Opera Festival. Quest’anno, l’evento promette un’esperienza unica che integra musica, turismo ed enogastronomia, facendo del Collio-Brda e di Gorizia-Nova Gorica il fulcro di una celebrazione multisensoriale.

Un’inaugurazione all’insegna della musica e dell’ospitalità

La giornata inaugurale prenderà il via alle 8:30 presso il suggestivo Castello di Spessa a Capriva del Friuli, con una speciale Colazione in musica accompagnata dal mezzosoprano Lilija Kolosova e dal pianista Francesco Zarpellon. Questo momento non solo delizierà gli ospiti con le note melodiose, ma offrirà anche l’opportunità di apprezzare l’architettura storica e il paesaggio incantevole della regione.

Concerti nel cuore del Collio-Brda e oltre confine

Nel pomeriggio alle 20:30, l’attenzione si sposterà alla Cantina Čarga a Dobrovo, in Slovenia, dove il baritono Jure Počkaj, insieme a talentuosi musicisti, presenterà un recital che celebra l’anima musicale della Primorska. Questa performance unisce le tradizioni musicali locali con i grandi classici dell’opera, offrendo un viaggio attraverso le emozioni e le storie della regione.

Aspettando il Re-Weekend Borbone

Sabato e domenica, il focus si sposterà sulla nuova sezione del festival, Aspettando il Re-Weekend Borbone, una collaborazione con GO! 2025 dedicata al legame tra Gorizia e Carlo X Borbone. I concerti prenderanno ispirazione dalla musica di Gioachino Rossini, preparando il terreno per il grande allestimento de Il viaggio a Reims previsto per il 2025.

Eventi e luoghi storici: un connubio perfetto

Il primo concerto, Soirée royale, si terrà sabato sera a Palazzo Coronini a Gorizia, luogo significativo per Carlo X durante il suo esilio. Il programma musicale mescolerà arie d’opera francese con brani da camera tratti dai Péchés de Vieillesse, offrendo un’esperienza culturale profonda e coinvolgente.

Rossini Brunch e La Petite Messe Solennelle

La domenica mattina, il Rossini Brunch a Palazzo Strassoldo unirà musica e gastronomia, con piatti ispirati alla tradizione francese preparati con maestria dalla Chef Chiara Canzoneri. Nel pomeriggio, La Petite Messe Solennelle, capolavoro sacro di Rossini, risuonerà al Convento della Castagnavizza di Nova Gorica, dove riposano i resti di Carlo X e della sua famiglia.

Artisti di fama internazionale e una collaborazione di prestigio

I concerti vedranno la partecipazione di talentuosi solisti come Martina Russomanno, Paola Leguizamón, Paolo Nevi e Giuseppa Toia, tutti allievi dell’Accademia del Rossini Opera Festival di Pesaro. La collaborazione tra queste voci eccellenti e il Piccolo Opera Festival promette serate indimenticabili per gli amanti della musica e della cultura.

Informazioni e biglietti

Per chi desidera partecipare a questo straordinario festival di musica e cultura, il programma completo e i dettagli per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su www.piccolofestival.org. Non perdete l’opportunità di vivere un fine settimana di emozioni musicali e scoperte culturali nel cuore del Collio-Brda e oltre confine, tra le bellezze di Gorizia e Nova Gorica.

