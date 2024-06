Quindici anni dopo il leggendario incontro contro gli Springboks, la Nazionale Italiana Rugby si prepara a fare ritorno sul terreno del rinnovato Bluenergy Stadium di Udine. Questa volta, l’accordo triennale tra la Federazione Italiana Rugby e Udinese Calcio promette di riportare il rugby internazionale nella regione, segnando un nuovo capitolo nella storia dello sport italiano.

Innovazione e crescita: il rugby italiano al centro del palcoscenico

Il presidente della FIR, Marzio Innocenti, ha sottolineato l’importanza di portare il rugby italiano in impianti all’avanguardia come il Bluenergy Stadium. Questa scelta non è solo un segno di crescita per lo sport, ma anche un’opportunità per sviluppare nuovi aspetti economici legati al rugby. La decisione di utilizzare strutture moderne e strategiche come quella udinese testimonia l’impegno della Federazione a innovare e adattarsi, mirando a sostenere la crescita del rugby italiano a tutti i livelli.

Un ritorno atteso: Argentina, avversario di prestigio

L’inaugurazione della finestra internazionale di novembre 2024 vedrà l’Italia affrontare l’Argentina, un incontro che promette emozioni forti e grande interesse. Gonzalo Quesada, il commissario tecnico italiano, affronterà per la prima volta la Nazionale per cui ha giocato tante volte, rendendo l’evento ancora più speciale per i tifosi e per lo stesso Quesada.

Collaborazione tra federazione e Udinese calcio

La collaborazione con Udinese Calcio, rappresentata dal presidente Soldati e dal direttore generale Collavino, è vista come fondamentale per il successo dei prossimi tre anni di incontri internazionali a Udine. L’impegno congiunto per promuovere il rugby nella regione Friuli Venezia Giulia non solo rafforza il legame tra sport, territorio e comunità locale, ma apre anche nuove opportunità per lo sviluppo del rugby giovanile e amatoriale.

La partita contro l’Argentina rappresenta non solo un evento sportivo di alto livello, ma anche un momento di festa per tutti gli appassionati di rugby italiani. Con il supporto della FIR e di Udinese Calcio, il Bluenergy Stadium si prepara a ospitare un’affluenza record, testimoniando l’entusiasmo crescente per lo sport della palla ovale nel nord-est italiano.

Un futuro radioso per il rugby a Udine

Con il ritorno della Nazionale Italiana Rugby al Bluenergy Stadium, Udine si prepara a diventare una tappa fissa nel calendario internazionale dello sport. L’accordo triennale non è solo un passo verso un rugby italiano più forte e competitivo, ma anche un omaggio alla passione e al sostegno dei tifosi italiani. Il 9 novembre 2024, il rugby italiano scriverà un nuovo capitolo della sua storia, con Udine e il Bluenergy Stadium al centro dell’attenzione mondiale.

