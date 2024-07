Il sindaco De Toni onora i campioni italiani di Baskin

Nel tardo pomeriggio di martedì, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, insieme al Vicesindaco Alessandro Venanzi e all’Assessora allo sport Chiara Dazzan, ha accolto in Salone del Popolo la squadra Zio Pino Baskin Udine, fresca vincitrice del campionato italiano di baskin 2024. Questo incontro non è stato solo un momento di celebrazione sportiva, ma anche un’importante occasione per riconoscere il valore sociale delle iniziative promosse dall’associazione.

Il valore sociale dello sport

Durante il discorso, il Sindaco De Toni ha espresso profonda stima e ammirazione per l’impegno e la dedizione della Zio Pino Baskin. Ha sottolineato come lo sport sia un potente strumento di inclusione e coesione sociale, soprattutto quando si parla di baskin.

“Grazie all’opera di associazioni come la Zio Pino, stiamo abbattendo le barriere e costruendo una società più unita e solidale,” ha dichiarato De Toni. Ha inoltre evidenziato come lo sport trasmetta valori fondamentali come la lealtà, il valore dell’individuo e l’importanza del gioco di squadra.

Una città all’avanguardia

L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare la recente inaugurazione del nuovo campo di baskin outdoor presso l’Area verde Salgari in Via del Bon, uno dei primi d’Italia. Questo progetto è un passo significativo per rendere Udine un punto di riferimento nel panorama dello sport inclusivo in Italia. “Siamo orgogliosi di poter offrire strutture all’avanguardia che permettano a tutti di praticare sport in sicurezza e con passione,” ha detto il Sindaco. Ha poi aggiunto che Udine sta dimostrando di essere una città capace di guardare al futuro, promuovendo valori di inclusività e rispetto attraverso lo sport.

La forza della comunità

L’associazione Zio Pino Baskin Udine, guidata dal presidente Alberto Andriola, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno ricevuto, regalando al Sindaco e agli assessori presenti una maglia celebrativa. Questo gesto simbolico ha consolidato il legame tra la squadra e le istituzioni locali, dimostrando come il successo sportivo sia anche frutto di un solido supporto comunitario.

Guardando al futuro

Con il successo nel campionato italiano e le nuove strutture sportive, la Zio Pino Baskin Udine si posiziona come un modello di inclusività e coesione sociale. La squadra ha dimostrato che, con passione e dedizione, è possibile creare un ambiente sportivo dove ogni individuo è valorizzato. “Udine ha il potenziale di diventare un modello a livello nazionale,” ha concluso il Sindaco De Toni, riconoscendo l’importante ruolo delle istituzioni nel promuovere questi valori.

