“Campo Volo” del FVG, riqualificazione per grandi eventi fino a 100.000 persone

L’Aeroporto di Gorizia si prepara a diventare il principale polo per grandi eventi in Friuli-Venezia Giulia. Grazie a un accordo di programma firmato tra la Regione, il Comune di Gorizia e la società consortile dell’Aeroporto Duca d’Aosta, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per la riqualificazione dell’area.

Un’area strategica per eventi di grandi dimensioni

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, l’obiettivo è quello di valorizzare l’area dell’aeroporto in vista degli importanti appuntamenti legati a GO!2025, quando Gorizia sarà Capitale europea della Cultura. “L’Aeroporto di Gorizia è uno dei pochi luoghi in regione ad avere una superficie sufficientemente vasta per ospitare manifestazioni di grandi dimensioni”, ha dichiarato Bini. Con una superficie di 150 ettari, di cui 20 ettari destinati specificamente a concerti, l’aeroporto potrà ospitare eventi con fino a 100 mila spettatori diventando il “campo volo” del Friuli-Venezia Giulia.

Interventi di riqualificazione

I fondi regionali saranno impiegati per una serie di interventi chiave, tra cui la bonifica bellica, disboscamento e potature dell’area, oltre al ripristino e completamento della recinzione e dei cancelli di accesso. Saranno inoltre realizzati e ripristinati la fondazione stradale e dei piazzali, gli impianti idrici, fognari, elettrici e di sicurezza. Infine, sono previsti interventi per l’acquisto e posa in opera di attrezzature, allestimenti e impianti amovibili per la realizzazione di eventi.

Impatto economico e turistico

L’accordo rappresenta un’importante valore aggiunto per il territorio. “L’aeroporto potrà produrre significative ricadute in termini turistici”, ha sottolineato Bini. La possibilità di ospitare eventi di grande portata non solo attirerà un numero crescente di turisti, ma supporterà anche il turismo legato ai voli privati, contribuendo ulteriormente all’economia locale.

“L’accordo è frutto di un lavoro di squadra“, ha affermato Bini, ringraziando il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e il presidente della società consortile, Antonino Vivona, per la collaborazione. L’intesa permetterà di riqualificare la zona e renderla adatta ai grandi eventi, confermando l’importanza strategica dell’aeroporto in un’area transfrontaliera.

