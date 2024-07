Economia in crescita in FVG grazie alla sinergia tra enti e imprese

La Regione Friuli-Venezia Giulia sta vivendo una fase di crescita economica significativa. Questo sviluppo è il risultato di una stretta collaborazione tra la Regione, le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e le imprese. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, durante l’assemblea degli eletti di Confcommercio Udine a Pavia di Udine nella cornice di Borgo Nonino, sottolineando l’importanza della sinergia tra le varie parti coinvolte.

L’importanza del settore terziario per l’economia del FVG

Il settore terziario gioca un ruolo cruciale nell’economia del Friuli-Venezia Giulia. Nel periodo post-pandemia, la regione ha registrato una crescita del PIL del 4,1%, superiore alla media nazionale del 3,5%. Più della metà delle imprese e dei lavoratori del territorio sono impiegati nel terziario, che produce quasi il 70% del valore aggiunto regionale.

Confcommercio e i Distretti del Commercio

Confcommercio Udine ha avuto un anno positivo nel 2023, avviando diverse progettualità dei Distretti del Commercio. L’associazione è diventata partner di ben 11 distretti, assumendo la regia di quello del Friuli Orientale. La rete di servizi offerta alle aziende associate, inclusi consulenza, assistenza al credito e formazione, è stata fondamentale per questo successo.

Turismo, settore in continua espansione

La domanda di servizi di alloggio e ristorazione è in aumento. La sfida futura per Udine e il suo territorio sarà puntare sulla crescita del turismo. La Regione intende implementare misure per aumentare l’attrattività e i flussi di visitatori italiani e stranieri, destinando oltre 34 milioni di euro a supporto del commercio e del turismo nell’assestamento estivo di bilancio.

Ricordo di Benito Nonino

Durante l’assemblea, Bini ha rivolto un pensiero di cordoglio alla famiglia Nonino per la recente perdita di Benito Nonino, imprenditore che ha innovato il mondo della grappa. La cornice dell’evento, Borgo Nonino, ha reso questo omaggio ancora più sentito.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook