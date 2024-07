GustoCarnia: l’apericena da non perdere nel giardino di Tolmezzo

TOLMEZZO – La rassegna GustoCarnia continua a far parlare di sé con eventi pensati per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Giovedì 18 luglio, il giardino del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per l’apericena dedicato a “Le erbe, il latte e i formaggi di malga”. Questo appuntamento, organizzato in collaborazione con Confcommercio Udine e la Camera di Commercio Ud-Pn, promette una serata ricca di gusto e cultura.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

La rassegna GustoCarnia rappresenta un ponte tra la tradizione gastronomica delle vallate e le proposte innovative dei ristoratori locali. L’apericena di Tolmezzo sarà un’occasione unica per immergersi nei sapori autentici della Carnia, gustando piatti preparati con ingredienti freschi e di qualità, nel suggestivo contesto di Palazzo Campeis.

Il programma della serata

La serata inizierà alle 18.30 con un accesso privilegiato al percorso espositivo “In Mont”, un viaggio che racconta la vita agricola e la cultura della malga. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le tradizioni legate al latte e ai formaggi, scoprendo storie e saperi che si tramandano da generazioni.

Un viaggio sensoriale con Giuliana Masutti

Subito dopo, la foodteller Giuliana Masutti guiderà i presenti in un “viaggio evocativo” tra i profumi e i sapori dei formaggi di malga. Sarà un’occasione per apprezzare la complessità e la qualità di questi prodotti, che rappresentano il cuore della tradizione culinaria locale. I partecipanti apprenderanno il valore storico, culturale e ambientale di questi ingredienti, apprezzando ancor di più le meraviglie della nostra terra.

Apericena e cocktail: un’offerta irresistibile

A partire dalle 19.30, il giardino del museo si riempirà di sapori con l’apericena, che offrirà un menù raffinato incentrato sulle tradizioni locali. I piatti, preparati con cura, celebreranno i formaggi e le erbe tipiche della zona, il tutto accompagnato dai cocktail estivi del bar Tripoli di Tolmezzo. Per rendere la serata ancora più speciale, ci sarà anche un dj set per allietare gli ospiti con buona musica.

Come partecipare

Per partecipare a questa serata imperdibile, è necessario acquistare il biglietto online sulla piattaforma . Affrettatevi! Chi acquista entro il 14 luglio potrà beneficiare di un prezzo scontato: 29 euro invece di 35 euro.

Un calendario ricco di eventi

GustoCarnia non si ferma qui. Fino a ottobre, il programma di eventi continua a proporre appuntamenti gastronomici di grande interesse. Tra i prossimi eventi spicca l’aperitivo “Le erbe, tra nuovo e antico” dell’8 agosto, sempre al Museo Carnico. Inoltre, il 7 settembre si svolgerà il “Family Picnic”, un’occasione per divertirsi in famiglia immersi nella bellezza dell’Art Park a Verzegnis, grazie alla disponibilità del collezionista Egidio Marzona.

A chiudere la rassegna, l’11 ottobre, un nuovo aperitivo-cena in collaborazione con “Il Filo dei Sapori”, che promette di chiudere in bellezza un ciclo di eventi ricco di emozioni e sapori.

