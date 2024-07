Suo maestà lo Zoncolan, con i suoi verdi paesaggi e il panorama mozzafiato delle Alpi Carniche, è oggi un angolo di tranquillità e bellezza. Tuttavia, questo paradiso naturale nasconde una storia drammatica e profondamente significativa. Durante la Prima Guerra Mondiale, queste terre furono teatro di aspri combattimenti e sofferenze. Oggi, grazie a Visit Zoncolan, è possibile esplorare questi luoghi con un nuovo sguardo, riflettendo sulla storia e sull’importanza della pace.

Escursioni alla scoperta della storia

Le escursioni organizzate da Visit Zoncolan offrono una combinazione unica di storia e natura. Le passeggiate guidate non solo permettono di ammirare il magnifico paesaggio carnico, ma anche di scoprire i resti storici di forti, trincee e gallerie che raccontano il dramma del conflitto. Gli itinerari variano in difficoltà e durata, permettendo a tutti di partecipare e fare un viaggio nel passato, attraversando i luoghi dove le battaglie furono più feroci.

Itinerario al Passo di Promosio

Domenica 4 e venerdì 16 agosto, l’escursione al Passo di Promosio offrirà un’immersione nella storia attraverso un percorso che attraversa le trincee e le gallerie del fronte carnico. Questo passo, che divide la Valle del But dalla Valle della Gail in Austria, è un luogo ricco di significato storico. L’escursione include una visita ai luoghi legati a Maria Plozner Mentil, eroica portatrice carnica insignita della Medaglia d’oro al valore militare. Il percorso, di circa 4/5 ore e con un dislivello di 500 metri, è di impegno medio.

Museo all’aperto di passo volaia

Il 15 e 24 agosto, il focus sarà sul Passo Volaia, famoso per il suo piccolo lago glaciale e per l’interessante itinerario lungo la linea di confine. Situato a 1950 metri di altitudine, questo percorso richiede un impegno medio, con un dislivello di 650 metri e una durata di 4 ore. Questo museo all’aperto rappresenta un’importante opportunità per comprendere meglio le condizioni del fronte.

Il Pal Piccolo: simbolo di lotta e resistenza

Il Pal Piccolo è il cuore delle escursioni dedicate alla Grande Guerra. Il 3, 11 e 18 agosto, si può percorrere il sentiero che attraversa i luoghi simbolo della guerra: l’ex cimitero, il cavernone, il trincerone e il ricovero Cantore. Questo itinerario, di 4/5 ore e con 900 metri di dislivello, è di impegno medio-alto e consente di rivivere la dura realtà dei soldati e delle portatrici.

Percorsi facili per tutti

Per chi preferisce itinerari meno impegnativi, venerdì 2, martedì 13 e venerdì 30 agosto, ci sono escursioni nel fondovalle. Queste passeggiate, di circa 2,5 ore e con soli 100 metri di dislivello, conducono al Tempio Ossario e al Museo della Grande Guerra di Timau. Questi percorsi offrono spunti di riflessione e commemorazione in un contesto di semplicità e tranquillità.

Dettagli e prenotazioni

Tutte le escursioni a tema storico hanno un costo di 20 euro a persona, con bambini sotto i 12 anni che partecipano gratuitamente. Le attività possono essere personalizzate su richiesta, e c’è la possibilità di noleggiare l’attrezzatura necessaria. Visit Zoncolan offre quindi un’opportunità unica per unire la passione per la storia e l’amore per la natura, promuovendo una riflessione profonda sulla pace e sul passato.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitate il sito di Visit Zoncolan e preparatevi a vivere un’esperienza che unisce memoria, bellezza e natura.

