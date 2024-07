UdinEstate 2024: un’estate di successi e novità a Udine

UdinEstate continua a dimostrarsi un grande successo anche nei mesi di luglio e agosto, segnando un positivo bilancio e preparando il terreno per un agosto e settembre ricchi di eventi. L’iniziativa del Comune di Udine non solo ha raggiunto un ampio pubblico, ma ha anche ampliato il suo spettro di attività, toccando nuovi spazi e proponendo una varietà di eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Un bilancio positivo e ambizioso

L’Assessore alla Cultura Federico Pirone esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti fino ad ora, sottolineando l’importanza di un’iniziativa che coinvolge attivamente le associazioni culturali locali e mira a coinvolgere un pubblico eterogeneo e internazionale. “Quest’anno abbiamo dato vita a un programma ricco e variegato, cercando di attrarre sia i cittadini udinesi che i visitatori esterni”, afferma Pirone. L’approccio inclusivo e il coinvolgimento di diversi luoghi, dai giardini del Torso al parco Moretti, dimostrano un impegno concreto per rendere la città un centro di cultura e divertimento.

Il Castello: cuore della musica estiva

Il Castello di Udine si è confermato come uno dei luoghi principali della rassegna estiva, ospitando 17 concerti e spettacoli tra giugno e luglio. Gli eventi hanno spaziato dalla musica italiana con De Gregori e Alice, al jazz con i Dogstar, fino a performance di grande richiamo come il tour di Roberto Saviano. La chiusura della stagione musicale promette grande spettacolo con Rose Villain e La Sad, attirando una folla che ha già superato le 22 mila presenze.

Espansione nei luoghi non convenzionali

Quest’anno, UdinEstate ha voluto ampliare la propria offerta, spostandosi in luoghi non convenzionali come il parco Moretti. Questa scelta ha avuto un ottimo riscontro, con oltre 7.500 visitatori che hanno partecipato agli eventi nel parco urbano. La mini rassegna di eventi in lingua friulana e il festival circense Circo all’inCirca hanno contribuito a un’offerta diversificata e accattivante.

Successi al cinema e festival internazionali

Il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine ha visto un notevole afflusso di pubblico, con quasi 6 mila spettatori che hanno scelto il cinema per le loro serate estive. Il festival Safest dell’Accademia d’arte drammatica Nico Pepe ha attratto circa 2 mila persone, dimostrando l’interesse internazionale verso le arti performative.

Un Agosto e Settembre ricchi di eventi

Il programma di UdinEstate prosegue con una serie di eventi pensati per tutte le età e gusti. La rassegna “More than Jazz” continuerà fino a settembre con artisti jazz contemporanei, mentre il cinema all’aperto presso i Giardini Loris Fortuna offrirà una selezione di grandi film internazionali. Non mancheranno i concerti di Armonie in città e il tour del Ludobus, che porterà giochi e laboratori nelle piazze e aree verdi della città.

Festival del cinema inclusivo

Dal 8 all’11 agosto, Udine ospiterà INCinema, il festival del cinema inclusivo che rende il cinema accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali. Per la prima volta in Italia, INCinema OUTSIDE presenterà una rassegna di film inclusivi all’aperto, offrendo un’importante opportunità per rendere il cinema fruibile a tutti.

Cinema e burattini nei quartieri

Per concludere l’estate in bellezza, “Cine Junior” e “Burattini senza confini” porteranno proiezioni di film e spettacoli di burattini nei quartieri di Udine. I piccoli spettatori potranno divertirsi con film come “La Sirenetta” e “Barbie”, seguiti da spettacoli di burattini che coinvolgeranno diverse aree verdi della città.

Un’estate da ricordare

UdinEstate ha saputo conquistare il pubblico con un’offerta culturale e di intrattenimento variegata, e si prepara a chiudere la stagione estiva con eventi di alta qualità. L’iniziativa non solo arricchisce la vita culturale di Udine, ma dimostra anche l’impegno della città nel rendere la cultura e il divertimento accessibili a tutti. Come sottolinea l’Assessore Pirone, “Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza culturale di qualità, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico ampio e variegato”.

