Digitalizzazione, al Tribunale di Udine arriva la rete Wi-Fi gratuita per cittadini e avvocati

La Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Insiel e il Tribunale di Udine, ha annunciato un importante accordo per l’installazione di una rete Wi-Fi gratuita all’interno del Palazzo di Giustizia del capoluogo friulano. L’iniziativa, guidata dall’assessore regionale a Patrimonio e sistemi informativi Sebastiano Callari, rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici nella regione.

Un servizio essenziale per cittadini e professionisti

L’obiettivo principale dell’accordo è fornire agli utenti del Tribunale, che attualmente non hanno accesso alla rete pubblica, la possibilità di connettersi gratuitamente a Internet. Questa mossa non solo migliorerà l’efficienza e l’accessibilità dei servizi giuridici, ma rientra anche negli obiettivi dell’Agenda Digitale 2030 dell’Unione Europea, che promuove l’uso della tecnologia per migliorare l’accesso ai servizi pubblici.

La collaborazione con Insiel e il modello Pordenone

Il progetto vede la collaborazione di Insiel, l’azienda informatica della Regione, che si occuperà dell’implementazione tecnica. Il presidente di Insiel, Diego Antonini, ha sottolineato come questo accordo rappresenti un modello di cooperazione virtuosa tra pubbliche amministrazioni, seguendo l’esempio già positivo del Tribunale di Pordenone.

Una connessione sicura e distinta per il Tribunale

È importante notare che la rete Wi-Fi regionale sarà accessibile al pubblico, mentre la rete fissa del Tribunale, di competenza del Ministero della Giustizia, resterà separata e utilizzata esclusivamente per scopi interni e giuridici. Questa separazione garantisce la sicurezza e l’integrità delle comunicazioni legali.

Questa iniziativa è un chiaro segnale dell’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia verso un futuro più digitale e accessibile per tutti i suoi cittadini. La disponibilità di una rete Wi-Fi pubblica presso il Tribunale di Udine non solo semplificherà l’accesso alle informazioni, ma rappresenterà anche un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici regionali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook