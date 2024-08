Inps e Regione Fvg, nuovo sostegno ai pensionati con Isee basso

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato una nuova iniziativa di sostegno per i pensionati della regione. In collaborazione con l’Inps, verrà introdotta una misura integrativa destinata ai pensionati con un reddito Isee inferiore ai 15.000 euro, un’iniziativa che potrebbe diventare un modello replicabile a livello nazionale.

Un aiuto concreto per i pensionati

L’incontro tra il governatore Fedriga, l’assessore al Lavoro Alessia Rosolen e i rappresentanti dell’Inps, tra cui il direttore regionale Mauro Saviano e la dirigente Francesca Filla, ha portato alla luce un progetto che prevede un sostegno finanziario supplementare per i pensionati. Questa misura interesserà i titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia, superstiti, sociali o assegni sociali con un reddito Isee pari o inferiore ai 15.000 euro.

Fondi e tempistiche

Il Consiglio regionale ha deliberato un fondo di 45 milioni di euro per un triennio per finanziare questa iniziativa. L’obiettivo è iniziare a erogare il contributo aggiuntivo entro dicembre di quest’anno. Per questo, sarà necessaria una convenzione tra la Regione e l’Inps, accompagnata da un regolamento che definirà i criteri di accesso al beneficio.

Un modello per l’Italia

Questa collaborazione potrebbe rappresentare un modello innovativo per il resto del Paese. Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di questo progetto non solo per il supporto economico diretto ai pensionati, ma anche come esempio di buona pratica amministrativa che potrebbe essere adottata anche in altre regioni.

Come accedere al beneficio

Per poter usufruire di questo sostegno, i pensionati dovranno presentare la documentazione Isee aggiornata. L’assessore Rosolen ha ribadito che la presentazione dell’Isee è una condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio, invitando tutti i potenziali beneficiari a prepararsi con la dovuta documentazione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook