È stato pubblicato il primo bando del Distretto del Commercio di Udine, con una finestra temporale per la presentazione delle domande che va dalle ore 10 del 6 agosto alle ore 16 del 30 settembre. Questo avviso pubblico, finanziato con 250 mila euro, rappresenta un’importante opportunità per le imprese locali di migliorare la propria competitività e innovazione digitale.

Chi può partecipare e come

Il bando è rivolto alle imprese del tessuto economico di Udine e prevede la copertura a fondo perduto del 75% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20.000 euro per progetto. Le aziende partecipanti dovranno però sostenere un investimento minimo di 2.500 euro. Le risorse a disposizione mirano a finanziare progetti innovativi che possano migliorare l’organizzazione del lavoro e arricchire l’esperienza del cliente.

Le parole di Alessandro Venanzi

Il vicesindaco di Udine e Assessore al commercio e attività produttive, Alessandro Venanzi, ha sottolineato l’importanza di questo bando per il commercio locale: “Lo sviluppo economico e la competitività del commercio sono in cima alle nostre priorità. Abbiamo lavorato in sinergia con tutti i portatori d’interesse per realizzare un bando che andasse pragmaticamente a risolvere i problemi evidenziati dai nostri operatori del settore. Crediamo che questa sia una grande possibilità perché il nostro commercio possa fare un salto di qualità e speriamo che le imprese la colgano”.

Aree di intervento: digitalizzazione e innovazione

Le aree di intervento finanziabili dal bando includono la digitalizzazione del lavoro, l’analisi dei dati e l’adozione di nuove tecnologie. Tra le spese ammissibili rientrano l’acquisto di soluzioni digitali innovative per migliorare l’organizzazione dei processi, software e hardware per l’analisi delle vendite e del costo del venduto, e altri strumenti per l’ottimizzazione delle performance aziendali.

Innovazione nella comunicazione

Particolare attenzione viene riservata anche alla comunicazione e alla componente visual del commercio udinese. Il bando supporta l’acquisto di monitor da vetrina indoor e outdoor e l’implementazione di “camerini virtuali”, che migliorano l’interazione cliente-prodotto. Inoltre, vengono incentivate soluzioni come totem per gli ordini “salva code”, sistemi di cassa automatica, e strumenti per la digitalizzazione delle consegne e il miglioramento del rapporto commesso-utente.

Un passo avanti per il commercio di Udine

Il bando rappresenta una grande opportunità per le imprese di Udine di aggiornare le proprie tecnologie e migliorare la propria efficienza operativa. L’invito alle aziende è di cogliere questa occasione per fare un salto di qualità, sfruttando i finanziamenti disponibili per diventare più competitive e innovative. Le imprese interessate possono presentare la loro domanda entro il termine del 30 settembre, seguendo le indicazioni del bando.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook