Udine: 250 mila euro per innovare il commercio locale

UDINE – È stato recentemente approvato dalla giunta comunale di Udine il primo bando del Distretto del Commercio, che prevede lo stanziamento di 250 mila euro a favore delle imprese locali. Questo bando, che sarà attuato entro la prima settimana di agosto, mira a potenziare la competitività e l’innovazione digitale delle aziende udinesi, attraverso un finanziamento pubblico che coprirà fino al 75% degli investimenti.

Fino a 20 Mila Euro per impresa

Il bando è rivolto a tutte le imprese che operano all’interno del Distretto del Commercio di Udine. Le aziende potranno richiedere un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 20 mila euro per ciascuna domanda accettata. Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre e le imprese devono garantire un investimento minimo di 2500 euro.

Aree di intervento finanziabili

Le aree principali che verranno finanziate includono:

Digitalizzazione del lavoro

Analisi dei dati e delle informazioni

Nuove tecnologie

Soluzioni digitali per i punti vendita

In particolare, saranno coperti i costi per l’acquisto di strumenti digitali innovativi per migliorare l’organizzazione dei processi interni e l’interazione tra retailer e fornitori. Inoltre, il bando prevede il finanziamento per software e hardware destinati all’analisi delle vendite e al miglioramento delle performance aziendali.

Miglioramento dell’esperienza del cliente

L’obiettivo finale del bando è quello di aumentare la qualità del contesto lavorativo e, di conseguenza, l’esperienza del cliente. Tra le soluzioni finanziabili, particolare attenzione sarà data alla comunicazione visiva e all’innovazione nei punti vendita, come l’acquisto di monitor da vetrina indoor e outdoor, totem per gli ordini “salva code” e sistemi di cassa automatica.

Venanzi: «Passo importante per il commercio udinese»

Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine e Assessore a commercio e attività produttive, ha dichiarato: “Questo bando è un passo importante per il commercio udinese, sulla cui ripresa e crescita abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi. Siamo sicuri che un supporto come questo darà una spinta a tutto il tessuto economico della città”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook