Friuli Doc, la più grande manifestazione enogastronomica del Friuli-Venezia Giulia, si prepara a festeggiare i suoi 30 anni con un’iniziativa speciale: un video promozionale che vede protagonisti alcuni tra i più celebri volti friulani, noti a livello internazionale. L’evento, che si terrà a Udine dal 12 al 15 settembre, si preannuncia come un’occasione imperdibile per celebrare la cultura, le tradizioni e i sapori di questa terra.

Un video che celebra la friulanità

Il Comune di Udine ha deciso di realizzare un video promozionale per questa edizione speciale, coinvolgendo personalità che, nei rispettivi campi, hanno portato alto il nome del Friuli nel mondo. Bruno Pizzul, noto giornalista sportivo, Giannola Nonino, imprenditrice di fama mondiale nel settore della grappa, Galax (Sergio Galantini), comico amato da tutti, e molti altri, sono i protagonisti di questo progetto. Ciascuno di loro racconta in brevi interventi cosa rappresenta per loro Friuli Doc, condividendo ricordi e aneddoti legati alla manifestazione.

Friuli Doc attraverso gli occhi dei suoi protagonisti

Il video non sarà solo uno strumento promozionale, ma anche un modo per entrare nel cuore e nei ricordi di questi “friulani illustri”. Bruno Pizzul, ad esempio, definisce la manifestazione come “straordinaria”, mentre Giannola Nonino invita tutti a “innamorarsi di questa regione”. Galax parla di “spettacolo, divertimento, tradizione e buon bere”, elementi che rendono Friuli Doc una festa unica nel suo genere. E non mancano nemmeno le parole in marilenghe, la lingua friulana, con Michele Antonutti, ex capitano dell’Apu, che saluta tutti con un caloroso “Friuli Doc al è le fieste dai furlans”.

L’obiettivo: promuovere e celebrare il Friuli

Secondo Alessandro Venanzi, vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi del Comune di Udine, l’idea di coinvolgere questi testimonial d’eccezione nasce dalla volontà di promuovere Friuli Doc oltre i confini regionali, sfruttando la notorietà di queste personalità che incarnano lo spirito friulano. “Abbiamo voluto che alcuni tra i più amati testimonial della nostra terra raccontassero in prima persona cosa per loro sia Friuli Doc”, spiega Venanzi. Questo progetto mira non solo a promuovere la manifestazione, ma anche a rendere omaggio a chi, con il proprio lavoro, ha contribuito a far conoscere il Friuli nel mondo.

Un invito a scoprire la 30a edizione di Friuli Doc

Il video, che sarà trasmesso dalle principali emittenti televisive regionali e diffuso sui social media, rappresenta solo l’inizio di una serie di contenuti che accompagneranno la manifestazione. Mara Navarria, campionessa olimpica di scherma, e Giulia Rizzi, altra eccellenza sportiva friulana, chiudono il video con un invito a partecipare alla 30a edizione di Friuli Doc, che si terrà in piazza Libertà a Udine dal 12 al 15 settembre.

Una festa per tutti i friulani

Con questa edizione speciale, Friuli Doc si conferma come una manifestazione capace di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo non solo il pubblico locale, ma anche i friulani sparsi nel mondo. È una festa che celebra il “sapere e i sapori” del Friuli, portando in piazza le eccellenze gastronomiche, culturali e artigianali di questa terra. Un appuntamento imperdibile per tutti i friulani e per chiunque voglia scoprire la bellezza di questa regione unica.

