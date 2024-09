Lignano Pineta accoglie le Finali Nazionali Giovanili 3x3 di basket

Lignano Pineta, una delle perle costiere del Friuli-Venezia Giulia, si trasforma in un’arena sportiva d’eccezione, ospitando le Finali Nazionali Giovanili 3×3 di basket. Dal 4 all’8 settembre, la suggestiva piazza D’Olivo sarà teatro di sfide avvincenti tra i migliori talenti Under 18, Under 16 e Under 14 provenienti da tutta Italia.

Un evento sportivo di rilevanza nazionale

L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 400 ragazzi e ragazze, rappresenta non solo un’importante vetrina per il basket giovanile italiano, ma anche un’occasione per promuovere il territorio regionale come centro di eccellenza per lo sport. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità locale e dai turisti, attratti sia dalle partite sia dalla bellezza naturale del litorale di Lignano.

Il valore aggiunto della location, grazie al mare come palcoscenico

Il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil, ha sottolineato l’unicità dell’evento, evidenziando come la scelta di organizzare le finali in un contesto così suggestivo conferisca un valore aggiunto alla competizione. “Siamo orgogliosi di ospitare queste finali nazionali in una location così straordinaria. Lignano Pineta non è solo un luogo di vacanza, ma anche uno scenario perfetto per celebrare i valori dello sport“, ha dichiarato Anzil.

Il programma delle finali: giovani talenti in campo

Le finali prenderanno il via con le competizioni della categoria Under 18, seguite dalle partite degli Under 16 (4-6 settembre) e dalla chiusura con gli Under 14 (6-8 settembre). Un’occasione imperdibile per vedere in azione i campioni del futuro, che si sfideranno con passione e determinazione sotto gli occhi attenti di allenatori, scout e appassionati di basket.

Un plauso alla Federazione Italiana Pallacanestro e al Comitato Regionale

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Federazione Italiana Pallacanestro e al Comitato del Friuli-Venezia Giulia, con a capo il presidente Giovanni Adami, per l’organizzazione impeccabile. Anzil ha evidenziato come la manifestazione si inserisca perfettamente nella rassegna “Vola alto con lo sport”, un progetto voluto dalla Regione in collaborazione con il Coni, che mira a portare lo sport fuori dai palazzetti, avvicinandolo alla gente e al territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook