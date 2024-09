Friuli Doc: 30 anni di storia raccontati tra arte e fotografia

Ieri, 4 settembre, sono state inaugurate a Udine due mostre in occasione del 30° anniversario di Friuli Doc, la più grande manifestazione enogastronomica del Friuli-Venezia Giulia. Le due esposizioni, allestite nell’ex chiesa di San Francesco e nella Galleria Fotografica Tina Modotti, raccontano l’evoluzione di questo evento iconico che celebra le eccellenze del territorio.

Trent’anni di storia e tradizione

Friuli Doc non è solo una manifestazione enogastronomica, ma una vera e propria celebrazione del territorio friulano e delle sue tradizioni. Dal 1995, anno della prima edizione, ha saputo evolversi, raccontando attraverso sapori e colori la cultura e l’identità della regione. Come sottolineato dal vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi, “Trent’anni non sono pochi, e rappresentano un periodo in cui il Friuli, come noi, è cambiato”.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e personalità legate alla storia della manifestazione. Tra queste, Chiara Gallo e Guglielmo Biasutti, che trent’anni fa ebbero l’intuizione di dar vita a Friuli Doc, oggi una delle kermesse più importanti del panorama italiano.

La mostra nell’ex chiesa di San Francesco: 30 anni di grafica e design

La prima delle due mostre, allestita nell’ex chiesa di San Francesco, è un viaggio tra le grafiche che hanno caratterizzato Friuli Doc negli ultimi 30 anni. L’esposizione, curata da Serenella Toniutti e Oscar Serafin, propone una raccolta di manifesti da collezione, dal primo datato 1995 fino all’edizione attuale del 2024. Un percorso che permette di osservare l’evoluzione della manifestazione e, contemporaneamente, della società che la circonda.

Il visitatore può immergersi in un percorso cronologico, ammirando i cartelloni che raccontano la storia di Friuli Doc. Ogni pannello esposto è accompagnato da due immagini che illustrano l’evoluzione stilistica e grafica, fino all’illustrazione dell’edizione che celebra il trentennale. Il percorso espositivo, oltre a essere un viaggio nella memoria, permette di comprendere come il design e la comunicazione visiva abbiano saputo mantenere viva l’identità della manifestazione, pur adattandosi ai tempi.

Friuli Photo Doc: la fotografia racconta la storia

Parallelamente, la Galleria Fotografica Tina Modotti ospita la mostra fotografica intitolata “Friuli Photo Doc“, curata dallo studio fotografico Tassotto & Max. Qui, attraverso oltre 40 scatti, si rivive l’atmosfera delle passate edizioni della manifestazione. Le immagini esposte catturano momenti iconici, dalla prima edizione, che si svolgeva tra le osterie della città, fino agli ultimi anni in cui Friuli Doc è diventato un appuntamento imperdibile per residenti e turisti.

Ogni fotografia non solo racconta l’evoluzione della kermesse, ma restituisce anche l’entusiasmo dei partecipanti, i colori dei piatti, i sorrisi della gente e l’atmosfera festosa che caratterizza questi giorni. Per chi ha vissuto Friuli Doc sin dai suoi inizi, è un tuffo nel passato che suscita emozioni e ricordi; per i nuovi visitatori, un modo per scoprire il fascino di una tradizione che da trent’anni è sinonimo di qualità e convivialità.

Una celebrazione del passato e uno sguardo verso il futuro

Come sottolineato da Alessandro Venanzi, Friuli Doc è un evento che “rappresenta la socialità, le nostre eccellenze e i nostri imprenditori”, ma anche una manifestazione che guarda al futuro. Questa doppia mostra non è solo un omaggio alla storia della kermesse, ma anche un modo per ringraziare chi ha contribuito al suo successo, come gli ideatori Gallo e Biasutti, e per ricordare figure significative come l’ex sindaco Enzo Barazza, scomparso di recente.

Informazioni pratiche

Le due esposizioni resteranno aperte fino al 15 settembre, con ingresso gratuito. Dal 4 all’11 settembre, sarà possibile visitare le mostre dalle 16:00 alle 19:00, mentre giovedì 12 e venerdì 13 l’orario si estenderà dalle 14:00 alle 21:00. Nel weekend finale, sabato 14 e domenica 15 settembre, le mostre saranno accessibili dalle 11:00 alle 21:00.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire la storia di Friuli Doc e rivivere attraverso immagini e fotografie i momenti che hanno reso grande questa manifestazione, simbolo del Friuli-Venezia Giulia e della sua cultura enogastronomica.