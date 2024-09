Fulgor Noctis: fuoco e magia aprono il Medioevo a Valvasone 2024

La 32esima edizione di Medioevo a Valvasone è pronta a regalare emozioni uniche e suggestive ai visitatori, con una partenza che si annuncia davvero infuocata. Il cuore pulsante di questa manifestazione storica sarà lo spettacolo di fuoco “Fulgor Noctis”, in programma per stasera, che rischiarerà la piazza del Castello del suggestivo borgo medievale. Un evento che punta a superare ogni aspettativa, grazie a una combinazione di luci, fiamme e atmosfere magiche.

Apertura delle taverne: un tuffo nel Medioevo

L’evento inizierà con l’apertura dei cancelli e delle taverne alle 19:00, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi fin da subito nell’atmosfera medievale. Gli ospiti del conte di Valvasone potranno rifocillarsi nelle tradizionali taverne, assaporando cibi e bevande dell’epoca, mentre l’attesa cresce per l’evento clou della serata.

La nomina a cavaliere: un momento solenne

Alle 21:45, in Piazza Castello, avrà luogo uno dei momenti più significativi della manifestazione: la nomina a cavaliere di Jacopo di Valvasone. In questo momento, che ripercorre antiche tradizioni, la storia si mescola alla leggenda. La cerimonia sarà seguita da un suggestivo corteo che, alle 22:00, attraverserà le vie del borgo in festa, ricreando l’atmosfera delle antiche celebrazioni medievali.

Lo spettacolo di fuoco: un’esperienza senza eguali

Il culmine della serata arriverà alle 22:15 in Piazza Duomo, dove i maestri del fuoco daranno vita a uno spettacolo mozzafiato. “Fulgor Noctis” promette di essere una delle esibizioni più spettacolari mai viste nelle rievocazioni storiche della regione. Un gioco di luci e fiamme, coreografie complesse e la maestria degli artisti trasformeranno la piazza in uno scenario surreale, incantando gli spettatori di tutte le età.

Il passaggio di consegne: la tradizione diventa lezione

Come spiegato dal direttore artistico Rodolfo Mantovani, il giovedì è il giorno in cui si celebra il passaggio di consegne tra Rizzardo di Valvasone e Jacopo di Valvasone, un simbolo di continuità e tradizione. “Il tema di quest’anno, ‘fabula magistra vitae’, vuole insegnare al giovane conte le virtù del cavaliere attraverso la narrazione e l’arte teatrale”, ha aggiunto Mantovani. La rievocazione storica di questo passaggio diventa quindi non solo un momento celebrativo, ma anche educativo, per trasmettere i valori di onore e coraggio tipici della cavalleria.

Ingresso accessibile e programma ricco

L’ingresso allo spettacolo Fulgor Noctis costa 3 euro, ma sarà gratuito per i residenti e i ragazzi fino a 14 anni. Questa manifestazione, che continuerà fino a domenica sera, offre un programma ricchissimo, con decine di compagnie di artisti, spettacoli e rappresentazioni imperdibili. Un’occasione perfetta per vivere da vicino l’atmosfera del Medioevo, tra storia, divertimento e magia.

Un appuntamento da non perdere

Medioevo a Valvasone è molto più di una semplice rievocazione storica: è un viaggio nel tempo che permette di riscoprire tradizioni antiche e di vivere esperienze uniche. Gli organizzatori si aspettano un grande afflusso di pubblico, pronto a farsi affascinare dalle atmosfere medievali e dai tanti spettacoli previsti nei prossimi giorni

