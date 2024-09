“Tomorrow Today Festival”: musica e sport a Trieste con Tony Effe

Domenica 15 settembre si terrà a Trieste un appuntamento imperdibile per i giovani e non solo: il “Tomorrow Today Festival”, un evento co-organizzato dal Comune di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà presso il suggestivo Porto Vecchio-Porto Vivo, una location storica e simbolica della città. Dalla mattina fino a tarda sera, il festival offrirà una vasta gamma di attività, tra cui stage di arti marziali, talk show, musica dal vivo e, come gran finale, il concerto del famoso rapper italiano Tony Effe.

Un festival che celebra l’iniziativa giovanile

L’evento, presentato ufficialmente in conferenza stampa il 6 settembre presso il Civico Museo di Arte Orientale, è un chiaro esempio di come i giovani possano contribuire attivamente alla vita cittadina. Secondo l’assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport, Elisa Lodi, il “Tomorrow Today Festival” rappresenta una dimostrazione concreta di impegno giovanile e partecipazione sociale. “Gli organizzatori hanno saputo gestire un evento complesso, valorizzando lo sport come strumento di inclusione sociale e palestra di vita,” ha dichiarato la Lodi. Porto Vecchio, un tempo area portuale dismessa, è ora un luogo vivo e restituito alla città, perfetto per ospitare eventi di tale portata.

Il sostegno delle istituzioni

L’importanza del festival è stata sottolineata anche dal presidente del Consiglio comunale Francesco Panteca, che ha evidenziato come l’iniziativa sia un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazioni locali e regionali. Panteca ha inoltre posto l’accento sul valore sociale del festival, che affronta temi delicati come la violenza di genere. L’evento vuole sensibilizzare la comunità attraverso momenti di riflessione e intrattenimento, dimostrando che il divertimento può andare di pari passo con l’impegno sociale.

Un programma ricco e variegato

Il programma del “Tomorrow Today Festival” è stato pensato per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. Le attività avranno inizio dalle ore 10 con uno stage di arti marziali condotto dal maestro internazionale Giovanni Di Meglio, seguito da uno stage di pugilato con il campione italiano Luca Chiancone. Queste attività sportive mirano a promuovere non solo il benessere fisico, ma anche valori come la disciplina, il rispetto e l’inclusione.

Nel pomeriggio, dalle 12 alle 14, verranno premiati gli artisti emergenti vincitori di un contest musicale organizzato nelle settimane precedenti. A seguire, ci sarà un talk show con educatori e influencer, tra cui Alessandro Chersovanni, Michael Lanza e lo stesso Luca Chiancone, che discuteranno di temi importanti per i giovani, come il ruolo dello sport nella crescita personale e la lotta contro la violenza di genere.

Un finale musicale con Tony Effe

Il culmine della giornata sarà sicuramente il concerto serale. A partire dalle 20.30, il palco del festival ospiterà le esibizioni di artisti emergenti e della cantante Aurora Frisini, seguite da un DJ set che accompagnerà il pubblico fino al momento più atteso: il concerto di Tony Effe. L’artista romano, membro del gruppo Dark Polo Gang e uno dei volti più noti della scena trap italiana, è molto seguito dai giovani e promette uno spettacolo energico e coinvolgente.

Un evento che valorizza Trieste e il suo territorio

Il “Tomorrow Today Festival” non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un modo per valorizzare uno dei luoghi simbolo di Trieste: Porto Vecchio-Porto Vivo. Come sottolineato dall’assessore Elisa Lodi, il festival rappresenta un’opportunità per mostrare come il recupero di questo spazio urbano possa ospitare eventi di rilevanza sociale e culturale. Il festival ha infatti ricevuto il sostegno della Fondazione CRTrieste, oltre che della Regione Friuli Venezia Giulia.

Un evento da non perdere

In sintesi, il “Tomorrow Today Festival” si prospetta come un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere una giornata all’insegna di musica, sport e inclusione sociale. L’evento, che si rivolge in particolare ai giovani, vuole essere un’occasione di crescita e riflessione, ma anche di svago e divertimento. Con un programma così ricco e variegato, è certo che il festival saprà coinvolgere un ampio pubblico, rendendo Trieste il cuore pulsante della creatività e dell’impegno giovanile per un giorno.

Non resta che segnare la data sul calendario: domenica 15 settembre, Porto Vecchio-Porto Vivo sarà il teatro di un evento straordinario, capace di unire generazioni e sensibilizzare su temi cruciali per la società odierna.