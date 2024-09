Il 14 e 15 settembre 2024 si terrà la seconda edizione di “Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura“, un’iniziativa che celebra il turismo lento e sostenibile in Friuli Venezia Giulia. Promossa dall’AICS (Associazione Italiana per lo Sviluppo della Cultura d’Impresa Turistica e Culturale), l’evento è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la Comunità Collinare del Friuli, in collaborazione con Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike.eu.

L’obiettivo di questo progetto è far conoscere alcune delle dimore storiche più affascinanti della regione, tra ville, castelli e caseforti, attraverso percorsi a piedi e in bicicletta. L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare il territorio con un approccio rispettoso dell’ambiente, immergendosi nei paesaggi mozzafiato e scoprendo la biodiversità unica del Friuli Venezia Giulia.

La visita alla Casaforte Il Bergum

Il primo appuntamento dell’iniziativa è fissato per sabato 14 settembre con una passeggiata a piedi nei dintorni di Remanzacco (UD). La giornata inizia con un’escursione di 7 km tra la pianura e i Colli Orientali, guidata dalla naturalista Sabrina Pelizzon. Questo percorso si sviluppa lungo stradine di campagna, attraversa uno storico vigneto e conduce i partecipanti fino a una chiesetta panoramica situata su un colle con vista sulla valle del torrente Grivò e sul parco del Malina.

La tappa più importante della giornata è la visita alla Casaforte Il Bergum, una dimora rinascimentale elegante che appartiene alla famiglia Serafini dal 1700. Accompagnati dalla proprietaria, Alessandra Serafini, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la torre medievale costruita nel 1500, caratterizzata da eleganti dentelli in cotto e archetti che coronano la sommità. Accanto alla torre, sorgono i rustici e il fabbricato padronale, dove si può ammirare la suggestiva androna voltata.

A conclusione del tour, è prevista una degustazione di prodotti locali, tra cui miele, formaggi caprini e vini di alta qualità, prodotti da aziende del territorio, per offrire ai partecipanti un’esperienza sensoriale completa.

Il Castello Savorgnan di Brazzà

Domenica 15 settembre, l’evento si sposta a Brazzacco, nel Comune di Moruzzo (UD), dove sarà protagonista il Castello Savorgnan di Brazzà. Questa passeggiata a piedi di 5 km sarà guidata dalla naturalista Tania Beinat, che condurrà i partecipanti lungo stradine di campagna, tra boschetti, prati e piccoli corsi d’acqua. Il percorso offre una vista spettacolare sull’anfiteatro morenico e i paesaggi circostanti, tra cui i campanili e le colline moreniche.

Il tour culminerà nella visita al Castello di Brazzacco, una delle fortificazioni più antiche del Friuli, famosa per le sue possenti mura e per gli spalti che offrono una vista panoramica unica. All’interno del castello, i visitatori potranno scoprire la Casa del Capitano e la chiesa castellana. L’architetto Roberto Pirzio Biroli, attuale proprietario del maniero, racconterà le storie avventurose della sua famiglia, tra cui quelle legate alla leggendaria Cora di Slocomb di Brazzà.

Un’esperienza tra cultura e natura

L’evento “Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura” è un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire il patrimonio storico e naturalistico del Friuli Venezia Giulia. Ogni tour dura circa 4 ore e include 2 ore di passeggiata, 1 ora di visita alla dimora storica e, dove previsto, 1 ora di degustazione. Le attività cominceranno alle 8:30 del mattino, con partenza e arrivo presso i parcheggi delle dimore storiche.

Questo progetto si distingue per il suo approccio sostenibile, che invita i partecipanti a rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana e a riscoprire il piacere di camminare o pedalare immersi nella natura, rispettando l’ambiente e promuovendo il turismo responsabile.

Informazioni e prenotazioni

Per chi fosse interessato a partecipare a uno dei tour, tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social ufficiali dell’iniziativa: Andar per Ville & Castelli su Facebook e Instagram. Inoltre, è possibile consultare il programma completo e prenotare la propria partecipazione sul sito web www.labrunelde.it, nella sezione Eventi & News.

“Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura” è un’esperienza che unisce il fascino della storia e la bellezza della natura, offrendo a residenti e turisti la possibilità di esplorare luoghi nascosti e preziosi del Friuli Venezia Giulia, vivendo momenti di autentica connessione con il territorio.

