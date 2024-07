Alla scoperta delle meraviglie del Friuli: “Andar per Ville & Castelli”

Il week-end del 27 e 28 luglio sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della storia, della natura e della cultura, grazie all’iniziativa “Andar per Ville & Castelli”, promossa dall’AICS – Associazione Italiana per lo Sviluppo della Cultura d’Impresa Turistica e Culturale. Questo evento, realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità Collinare del Friuli, in collaborazione con Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike, offre due affascinanti tour che combinano la visita di dimore storiche e la scoperta dei panorami mozzafiato della regione.

Sabato 27 luglio: alla scoperta di Villa Gallici Deciani

Sabato 27 luglio sarà dedicato alla splendida Villa Gallici Deciani situata a Cassacco, frazione del Comune di Montegnacco. Questa villa, eretta alla fine del XVII secolo, rappresenta un capolavoro dell’architettura barocca. I partecipanti avranno l’opportunità di intraprendere una passeggiata guidata a piedi, che partirà dalla villa e si snoderà attraverso i Colline della Memoria e il giardino segreto.

La guida naturalistica, Nicola Carbone, condurrà i visitatori alla scoperta di questi luoghi incantevoli, rivelando la ricca biodiversità e il fascino del paesaggio circostante. Il tour includerà una visita approfondita degli ambienti interni della villa, decorati con affreschi e stucchi di grande valore artistico. Conte Luigi Deciani, proprietario della villa, condividerà aneddoti e curiosità, arricchendo l’esperienza con la sua conoscenza del luogo.

La giornata si concluderà con una degustazione di prodotti locali, offrendo un assaggio dei sapori del Friuli in un contesto di straordinaria bellezza.

Domenica 28 luglio: il fascino della Brunelde e i percorsi in bicicletta

Domenica 28 luglio sarà la volta della Casaforte la Brunelde, situata nel Comune di Fagagna. Questo affascinante castello, che ha vissuto una lunga storia dalle origini romane al Medioevo e fino alla sua attuale veste cinquecentesca, offre un viaggio nel tempo attraverso i suoi arredi e affreschi d’epoca.

Il tour in bicicletta partirà da La Brunelde, con la guida esperta Mario Saccomanno che condurrà i partecipanti attraverso un percorso di 16/18 km su tranquille stradine di campagna. L’itinerario permetterà di scoprire gemme del territorio come il Castello di Caporiacco, la Torre di Mels e la chiesetta campestre di San Zenone. La facilità del percorso lo rende adatto a tutti i tipi di biciclette, e per chi lo desidera, è possibile noleggiare una bicicletta elettrica presso WeLikeBike.

Durante il tour, i partecipanti avranno la possibilità di visitare la Brunelde con una guida d’eccezione, Conte Maurizio d’Arcano Grattoni, che illustrerà la ricca storia della dimora e il suo affascinante patrimonio architettonico e culturale. La giornata si chiuderà con una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio, per un’immersione totale nei sapori locali.

Un’occasione da non perdere

Ogni tour dura 4 ore, suddiviso in 1 ora di visita alla dimora storica, 2 ore di passeggiata a piedi o in bicicletta, e 1 ora di degustazione. Le passeggiate in bicicletta sono pianeggianti e facilmente percorribili, ideali per tutti. I tour offrono un’opportunità unica per esplorare le meraviglie del Friuli Venezia Giulia in modo lento e immersivo, combinando la bellezza naturale con il patrimonio culturale.

Per chi è interessato a partecipare, è consigliata la prenotazione anticipata. Non perdere l’occasione di vivere un week-end all’insegna della cultura, della natura e della storia, scoprendo due tra le gemme più preziose della nostra regione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visita il sito di AICS o contatta gli organizzatori attraverso i canali ufficiali. Un’esperienza imperdibile ti aspetta nel cuore del Friuli Venezia Giulia!

