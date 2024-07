Friuli-Venezia Giulia, una regione ricca di storia e bellezze naturali, si prepara a ospitare la seconda edizione di Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura, un’iniziativa che ha riscosso grande successo nel suo debutto nel 2023. Questo evento, promosso da AICS – Associazione Italiana per lo Sviluppo della Cultura d’Impresa Turistica e Culturale, si svolgerà grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Comunità Collinare del Friuli, in collaborazione con Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike.

Un’esperienza unica tra storia e paesaggio

L’evento offre un affascinante mix esperienziale che combina la scoperta delle dimore storiche del Friuli con passeggiate a piedi o in bicicletta. Le visite guidate, sia mattutine che notturne, saranno condotte da guide naturalistiche e cicloturistiche, permettendo di esplorare la biodiversità e i suggestivi paesaggi della regione. Gli itinerari sono pensati per essere adatti a tutti, garantendo un’esperienza accessibile e arricchente.

Dieci itinerari e otto dimore storiche

Quest’anno, saranno proposti dieci itinerari e saranno visitabili otto dimore storiche tra castelli, caseforti e ville. Le visite saranno arricchite dagli aneddoti e dalle curiosità raccontate direttamente dai proprietari delle dimore. Inoltre, al termine di ogni tour, sarà possibile degustare prodotti enogastronomici locali, offrendo un ulteriore sguardo sulle tradizioni del territorio.

Calendario degli eventi

Il programma prenderà il via sabato 27 luglio con una passeggiata a piedi che partirà da Villa Gallici Deciani nel comune di Montegnacco. Domenica 28 luglio, sarà la volta dei tour in bicicletta con partenza dalla Casaforte la Brunelde a Fagagna. Tra gli altri appuntamenti, spiccano le visite al Castello di Prampero a Magnano in Riviera il 4 agosto e al Castello di Susans a Majano il 24 agosto.

Un’esperienza notturna suggestiva

Un evento particolarmente atteso è il tour notturno del 6 settembre, che offrirà una passeggiata al chiaro di luna con visita all’antica dimora a lume di candela. Questo tour partirà dalla Casaforte La Brunelde e promette un’atmosfera magica e indimenticabile.

Promuovere un turismo sostenibile

Cristina Trinco d’Arcano, presidente di AICS e organizzatrice dell’iniziativa, sottolinea l’importanza di questo evento per valorizzare e far conoscere non solo le dimore storiche, ma anche le bellezze naturalistiche e storiche del Friuli collinare. L’obiettivo è promuovere un turismo lento, rispettoso dei luoghi e delle culture, a impatto zero. I tour si svolgono con tempi rilassati e i percorsi sono ad anello attorno ai castelli, permettendo di scoprire paesaggi, colline, acque e natura della regione.

Dettagli tecnici dei tour

Ogni tour durerà circa quattro ore: un’ora dedicata alla visita della dimora storica, due ore per la passeggiata a piedi o in bicicletta e un’ora per la degustazione finale. Le passeggiate in bicicletta copriranno una distanza di 16-18 km su tranquille stradine di campagna, con scarso dislivello, rendendole adatte a tutti i tipi di bicicletta.

