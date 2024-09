Le iniziative di Udine per la Settimana Europea della Mobilità 2024

Dal 16 al 22 settembre, Udine ospiterà una serie di eventi e iniziative dedicate alla Settimana Europea della Mobilità 2024, un’importante manifestazione volta a promuovere il trasporto pubblico sostenibile e inclusivo. Questa settimana sarà un’occasione unica per riflettere sulle pratiche di mobilità e adottare soluzioni più ecologiche, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana e ridurre l’impatto ambientale.

Attività speciali per le scuole primarie

Per le classi IV e V delle scuole primarie, Arriva Udine ha organizzato tour guidati a bordo di un autobus ecologico di nuova generazione. Dal 16 al 20 settembre, i bambini avranno l’opportunità di visitare il deposito aziendale di Via del Partidor, partendo direttamente dalla loro scuola. Durante queste visite, verranno spiegati il funzionamento dei veicoli ecologici, alimentati a gas naturale o elettrici, e gli impianti di rifornimento e ricarica dell’azienda. Questo approccio educativo mira a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della sostenibilità e a promuovere l’uso di trasporti meno inquinanti.

Trasporti gratuiti per gli studenti universitari

Un’altra iniziativa significativa riguarda gli studenti universitari dell’Università di Udine. Durante la settimana, dal 16 al 20 settembre, tutti gli studenti potranno usufruire del servizio urbano di Udine gratuitamente per raggiungere le sedi universitarie. Non è necessario alcun titolo di viaggio; basterà esibire il tesserino universitario valido. Questa misura è pensata per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e per alleggerire i costi di trasporto per gli studenti, sostenendo al contempo le politiche di mobilità sostenibile.

Gita in bicicletta con il Bicibus

Sabato 21 settembre sarà possibile approfittare di un’attivazione speciale del servizio Bicibus, nonostante la stagione ufficiale sia terminata. Il percorso copre le tratte Udine – Palmanova – Aquileia – Grado, con due coppie di corse gratuite. Le partenze saranno organizzate da Udine autostazione alle ore 8:30 e 15:30, e da Grado autostazione alle ore 10:00 e 17:00. Questo servizio, dotato di carrello portabici, offre una fantastica opportunità per una gita in bicicletta, combinando sport e trasporto ecologico.

Tariffa speciale per la giornata senza auto

Domenica 22 settembre, in occasione della Giornata senza auto, il normale biglietto orario per il servizio urbano di Udine sarà esteso a tutta la giornata al prezzo di 1,45 euro. Questo incentivo permetterà ai cittadini di muoversi liberamente in città senza preoccuparsi dei limiti orari e dei problemi di parcheggio. Questa iniziativa è particolarmente rilevante poiché coincide con la Maratonina Udinese, offrendo una soluzione di trasporto conveniente per i partecipanti e gli spettatori.

Dichiarazioni di sostegno e impegno

Salvatore Amaduzzi e Luca Cadez di UniUd Sostenibile hanno sottolineato come l’iniziativa dell’Università di Udine e di Arriva Udine rappresenti un passo concreto verso la riduzione delle emissioni e la promozione di uno stile di vita più sostenibile. Amaduzzi e Cadez hanno evidenziato l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni e di incentivare l’uso del trasporto pubblico come mezzo per ridurre l’impatto ambientale.

Ivano Marchiol, assessore alla viabilità del Comune di Udine, ha commentato che la Settimana Europea della Mobilità offre un’ottima opportunità per passare dalle parole ai fatti nel campo della mobilità sostenibile. Marchiol ha lodato le iniziative di Arriva Udine e ha annunciato che il Comune sta lavorando per migliorare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico.

Infine, Diego Regazzo, amministratore delegato di Arriva Udine, ha rimarcato l’impegno della società verso una flotta sempre più green. Concludendo, Regazzo ha sottolineato come la Settimana Europea della Mobilità sia un’occasione fondamentale per riflettere e adottare comportamenti più ecologici nella nostra quotidianità.

