Trieste Estate 2024: un successo culturale e turistico senza precedenti

Verso nuove sfide

L’edizione 2024 di Trieste Estate ha superato ogni aspettativa, non solo in termini di numeri, ma anche per il clima di collaborazione e partecipazione che si è creato. L’assessore Rossi ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, sottolineando che “senza di voi non saremmo qui.” Questo evento ha dimostrato che cultura e turismo possono andare di pari passo, creando un futuro promettente per Trieste e per il Friuli-Venezia Giulia. Con la chiusura di questa edizione, si aprono nuove prospettive per continuare a valorizzare il patrimonio culturale e attrarre sempre più visitatori, consolidando Trieste come una meta culturale di riferimento.