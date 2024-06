Al via Trieste Estate 2024: let’s play al sartorio

Trieste si prepara ad accogliere l’entusiasmante avvio della rassegna estiva “Trieste Estate 2024” con una selezione di spettacoli teatrali che promettono di catturare l’essenza dualistica della città. Il cuore pulsante dell’evento sarà nel giardino del Museo Sartorio, dove si terrà la rassegna teatrale “Let’s Play – tre teatri al Sartorio”. Inizierà in grande stile con lo spettacolo “Trieste è il mare – Trst je morje”, un’opera concepita per esplorare il connubio tra Trieste e il mare, attraverso le prospettive di scrittori, poeti e cittadini legati al mare sotto molteplici aspetti.

Il mare come protagonista: spettacoli dal 6 al 9 Giugno

“Trieste è il mare – Trst je morje”

Lo spettacolo d’apertura, previsto per giovedì 6 giugno alle ore 21, sarà una raffinata sinfonia di voci e suggestioni che dipingeranno il legame profondo tra Trieste e il suo mare. Con la regia di Stefano Dongetti e la partecipazione di Ariella Reggio, Alessandro Mizzi e Ilija Ota, lo spettacolo promette di trasportare il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le onde culturali e storiche che caratterizzano la città.

“Topolini”

Il 7 giugno, sarà la volta di “Topolini”, uno spettacolo del Bonawentura/Teatro Miela che esplora un lato poco conosciuto delle terrazze sul mare di Trieste. Attraverso gli occhi di un forestiero, si darà vita a una visione insolita e affascinante delle terrazze amate dai triestini, un luogo dove la bellezza naturale si intreccia con la storia e la vita quotidiana della città.

“Obsoleto”

Il sabato successivo, il 8 giugno, il Teatro Miela presenterà “Obsoleto”, un monologo comico di Stefano Dongetti che esplora con ironia e sarcasmo i temi contemporanei. Attraverso una miscela unica di stand-up e sit-down comedy, lo spettacolo promette di far riflettere e divertire il pubblico su questioni attuali e odierni dilemmi.

“Paraormonal”

La settimana si concluderà il 9 giugno con “Paraormonal”, un’opera che tocca tematiche di attualità con un taglio audace e provocatorio. Con la partecipazione di Laura Bussani, accompagnata dalla fisarmonica di Stefano Bembi, lo spettacolo esplorerà temi come la menopausa, i social media e l’ambiente con uno sguardo fresco e originale.

L’immagine di Trieste estate 2024

L’edizione 2024 di Trieste Estate sarà caratterizzata da un’immagine vibrante e audace, creata da Chromosome Studio dei fratelli Sara e Davide Comelli. Questi giovani artisti triestini hanno lasciato il loro segno non solo in città, ma anche in diverse metropoli internazionali come Parigi, Berlino e Sydney. L’immagine, una fusione di elementi grafici bidimensionali e tridimensionali realizzati a mano, mira a catturare l’attenzione e l’immaginazione del pubblico, trasportandoli in un universo visivo unico e coinvolgente.

