La Pallacanestro Trieste ha inaugurato il suo ritorno in LBA nel miglior modo possibile, ottenendo una vittoria storica contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. In un PalaTrieste gremito da oltre 6.000 spettatori entusiasti, la squadra di coach Christian ha superato gli avversari con un combattuto 84-78, segnando così un momento importante per la città e per tutti i tifosi biancorossi.

Una vittoria per la città e per i tifosi

Il successo di Trieste non è solo una vittoria sportiva, ma anche una conquista che rappresenta la determinazione e l’orgoglio di un’intera città. La passione dei tifosi triestini, che hanno sempre creduto nella squadra anche nei momenti difficili, è stata ripagata. Questo risultato segna non solo il ritorno in LBA della Pallacanestro Trieste, ma anche il suo desiderio di rimanere competitiva ai massimi livelli.

La forza degli esterni: Ross, Brown e Valentine protagonisti

Il cuore della vittoria triestina è stato senza dubbio il contributo dei tre esterni: Colbey Ross, Markel Brown e Denzel Valentine, che insieme hanno messo a segno 59 punti. Ross è stato il vero trascinatore con i suoi 22 punti, dimostrando una straordinaria capacità di lettura del gioco e di realizzare nei momenti decisivi. Brown ha dato solidità e continuità, mentre Valentine ha mostrato una grande precisione dall’arco, confermandosi un elemento fondamentale per l’attacco di Trieste.

Brooks decisivo nei momenti cruciali

Se gli esterni hanno fatto il grosso del lavoro offensivo, è stato Jeff Brooks a siglare la zampata finale. Con un incredibile 6/6 dal campo, Brooks ha dimostrato di essere l’uomo delle grandi occasioni, soprattutto nei momenti decisivi della partita. Ogni volta che Milano cercava di rientrare, Brooks ha risposto con giocate che hanno fatto esplodere il pubblico del PalaTrieste, confermando la sua importanza sia in attacco che in difesa.

Olimpia Milano: difesa sotto tono e troppi errori

L’Olimpia Milano, guidata da coach Ettore Messina, è apparsa in difficoltà fin dalle prime battute della partita. Nonostante l’importante contributo di giocatori di talento come Mirotic e Shields, Milano ha sofferto difensivamente, permettendo a Trieste di trovare tiri facili. Troppi i palloni persi, ben 17, che hanno impedito ai campioni d’Italia di esprimere il loro consueto gioco fluido. L’unico settore in cui Milano ha avuto la meglio è stato quello dei rimbalzi, con un netto vantaggio di 39-22, ma non è stato sufficiente per ribaltare il risultato.

La cronaca della partita

La partita è iniziata con un ritmo alto e un iniziale tentativo di fuga da parte di Trieste, spinta dalle triple di Valentine e Brown che hanno portato i padroni di casa sull’8-2. Milano ha reagito grazie al talento di Mirotic e Shields, riuscendo a chiudere il primo quarto in vantaggio di un punto, 21-22.

Nel secondo periodo, Trieste ha ripreso il controllo del gioco grazie a un ottimo Colbey Ross e al contributo costante di Brooks. Un break di 7-0 ha permesso alla squadra di casa di allungare fino al +8 a fine secondo quarto, chiudendo il periodo sul 47-40.

Il terzo quarto ha visto Trieste consolidare il vantaggio, grazie a due triple fondamentali di Valentine e Ruzzier, che hanno portato la squadra sul +12. Milano ha provato a reagire, sfruttando LeDay nel pitturato e le accelerazioni di Dimitrijevic, ma ogni tentativo di rimonta è stato vanificato dalla solidità difensiva e dall’energia dei giuliani.

Nel finale, Milano ha cercato disperatamente di rientrare in partita, avvicinandosi fino al -6, ma un’altra fiammata di Valentine e una tripla di Brooks hanno sigillato definitivamente il risultato, con Trieste che ha festeggiato una vittoria tanto meritata quanto entusiasmante.

Le prospettive per Trieste

Questa vittoria, ottenuta contro una delle squadre più forti e titolate del campionato, rappresenta un importante punto di partenza per la Pallacanestro Trieste. La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per competere in LBA e, con una combinazione di talento, esperienza e un pubblico caloroso alle spalle, potrà togliersi molte soddisfazioni in questa stagione. La città di Trieste e i suoi tifosi possono sognare in grande, sapendo di avere una squadra capace di sfidare anche i giganti del basket italiano.

La prossima sfida sarà cruciale per capire se questa vittoria rappresenta solo l’inizio di un cammino di successo per la Pallacanestro Trieste o se gli alti e bassi tipici di una neopromossa faranno parte del loro percorso in LBA.

