Sistema Zerosei, a Udine la formazione per 700 educatori e docenti

Sabato 5 ottobre, il Teatro Giovanni da Udine sarà il palcoscenico di un evento di grande importanza per l’educazione dell’infanzia. Dalle ore 9 alle ore 13.30, ci sarà la giornata inaugurale del progetto formativo dedicato al sistema pedagogico integrato Zerosei, un percorso che coinvolgerà 700 docenti ed educatori provenienti da nove Comuni della provincia. Udine, insieme ad altri otto comuni limitrofi, si pone come ente capofila di questo innovativo progetto.

Un progetto per rafforzare l’educazione della prima infanzia

Il sistema pedagogico integrato Zerosei è un’iniziativa nazionale promossa dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di sostenere e potenziare le professionalità degli educatori che lavorano con i bambini nella fascia d’età da 0 a 6 anni. La formazione, che si svolgerà nei prossimi tre anni, mira a sviluppare nuove competenze e a promuovere la qualità dell’offerta educativa in tutto il territorio regionale.

L’incontro inaugurale, dal titolo “ZEROSEI IN SCENA! ALLESTIRE INSIEME IL SISTEMA PEDAGOGICO INTEGRATO“, sarà un momento di confronto tra professionisti del settore educativo, un’occasione per definire e perfezionare le linee guida pedagogiche che andranno a strutturare l’educazione prescolare.

I comuni coinvolti

Udine guida il progetto insieme ai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tavagnacco. L’iniziativa prevede la collaborazione attiva tra tutte le amministrazioni locali, con l’obiettivo di creare un Coordinamento Pedagogico Territoriale Integrato (CPT). Questo organo avrà il compito di armonizzare l’offerta educativa nelle scuole dell’infanzia, garantendo la parità di accesso all’educazione per tutti i bambini, indipendentemente dal contesto di provenienza.

Il CPT fungerà da punto di riferimento per la progettazione di iniziative innovative, finalizzate a migliorare la qualità della didattica e della formazione degli operatori del settore. Un primo passo in questa direzione sarà proprio la giornata di formazione del 5 ottobre, che darà ufficialmente il via al programma formativo per tutti gli educatori e insegnanti coinvolti.

Un evento inedito per il territorio

La giornata di sabato rappresenta un’occasione unica per il territorio friulano, mai prima d’ora coinvolto in un progetto formativo così ampio dedicato alla fascia d’età 0-6 anni. Durante l’evento, oltre agli interventi istituzionali, sarà approfondito il decreto legislativo n. 65 del 2017, che fornisce le linee pedagogiche, normative e organizzative per il sistema integrato.

I partecipanti avranno modo di ascoltare esperti del settore pedagogico come Luca Agostinetto, Emilia Restiglian e Francesca Zanon, provenienti dalle Università di Padova e Udine. Saranno affrontate anche tematiche pratiche riguardanti il sistema di governance Zerosei, grazie all’intervento di Maria Pia Turinetti di Priero, del Servizio Politiche per la Famiglia della Regione FVG, e di Antonio Impagnatiello, dirigente del Servizio Cultura e Istruzione.

Un percorso per l’inclusione e la qualità educativa

Il progetto Zerosei non si limita a formare educatori e docenti, ma punta a creare un sistema educativo inclusivo e innovativo che accompagni i bambini dai primi anni di vita fino all’ingresso nella scuola primaria. L’importanza della qualità educativa nella fascia d’età 0-6 è cruciale per garantire ai più piccoli pari opportunità di crescita, istruzione e socializzazione.

Questo evento rappresenta il primo passo verso la costruzione di un sistema in cui tutti i soggetti coinvolti – scuole, amministrazioni, docenti e famiglie – possano collaborare per realizzare un’educazione di qualità. L’evento del 5 ottobre darà avvio a un percorso triennale che si preannuncia fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle future generazioni.

