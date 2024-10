TRIESTE – Un pomeriggio di sport e relax lungo la pista ciclopedonale che da Trebiciano conduce a Orlek si è trasformato in un incubo per un triestino di 52 anni. L’uomo è stato aggredito da un cane di grossa taglia, riportando ferite che lo hanno costretto al pronto soccorso. L’episodio, avvenuto ieri 7 ottobre, ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza della zona e ha portato la vittima a denunciare i fatti ai carabinieri di Opicina.

L’aggressione sulla pista ciclopedonale

Il 52enne triestino stava correndo lungo la pista ciclopedonale di Trebiciano quando è stato improvvisamente aggredito da un cane di grossa taglia. L’animale, di proprietà di una coppia di triestini che stava passeggiando sullo stesso percorso, si è scagliato contro l’uomo, azzannandolo al torace. La vittima, colpita e dolorante, si è accasciata a terra, cercando di capire cosa fosse successo.

Secondo il racconto fornito ai carabinieri, l’uomo ha chiesto alla coppia spiegazioni sull’accaduto, ma la risposta che ha ricevuto è stata a dir poco scioccante: “Sta sanguinando, ma sono cose che succedono”. La coppia si è poi allontanata, senza prestare alcun tipo di soccorso, lasciando l’uomo ferito e incapace di comprendere la gravità della situazione.

La denuncia per omissione di soccorso

Oltre al trauma fisico, la vittima ha dovuto affrontare anche un vero e proprio atto di omissione di soccorso, poiché i proprietari del cane si sono dileguati subito dopo l’aggressione. L’uomo, trasportato in ospedale dalla moglie, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate al torace.

Questa mattina, il triestino si è recato presso la stazione dei carabinieri di Opicina per sporgere denuncia, sottolineando l’assenza di qualsiasi tipo di assistenza da parte della coppia responsabile del cane. Le lesioni subite e l’omissione di soccorso sono gli elementi centrali della querela presentata alle autorità.

L’appello della vittima: “Attenzione ai più deboli”

La vittima ha voluto condividere la propria esperienza con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica, specialmente chi frequenta la pista ciclopedonale e le zone verdi del territorio. “Vi scrivo perché possiate mettere in allerta le persone più deboli, come anziani e bambini”, ha dichiarato, preoccupato che episodi simili possano avere conseguenze più gravi per chi non ha la prontezza di reagire o la forza fisica per difendersi.

Inoltre, ha lanciato un chiaro appello a tutti gli amanti degli animali, chiedendo loro di adottare comportamenti responsabili quando portano i propri cani in aree pubbliche: “È fondamentale tenere i cani al guinzaglio e, preferibilmente, con la museruola”, ha sottolineato, ribadendo l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per proteggere sia gli animali che le persone.

La sicurezza lungo i percorsi ciclopedonali

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza lungo i percorsi ciclopedonali della zona e sulla responsabilità dei proprietari di cani nel garantire il benessere di chi frequenta questi spazi pubblici. La pista Trebiciano-Orlek è molto apprezzata da escursionisti, ciclisti e famiglie, ma episodi come questo mettono in luce la necessità di vigilare con maggiore attenzione.

Nel contesto di una maggiore frequentazione di aree verdi, dovuta anche alla crescente popolarità delle attività all’aria aperta, diventa cruciale educare i cittadini al rispetto delle regole e garantire la sicurezza di tutti.

