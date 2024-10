Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione d’eccellenza per la qualità della vita, con Pordenone che conquista la prima posizione nella classifica del BenVivere 2024. Pubblicato durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze, il Rapporto BenVivere e Generatività, curato da Leonardo Becchetti, Demetrio Miloslavo Bova, Dalila De Rosa e Lorenzo Semplici, analizza diversi fattori per fornire una panoramica sullo stato di salute delle province italiane.

Il miglioramento del Sud e la riduzione delle disuguaglianze

Quest’anno il Rapporto evidenzia una tendenza incoraggiante: il Sud Italia ha ridotto il divario con il Centro-Nord, migliorando significativamente in molti indicatori. Questa è una delle principali novità della sesta edizione del Rapporto, che utilizza diversi criteri per misurare il BenVivere: accoglienza, ambiente, capitale umano, economia, inclusione sociale, sicurezza, salute e servizi alla persona. Rispetto al 2023, le province italiane mostrano un miglioramento medio del punteggio complessivo, con una crescita dell’0,17% a livello nazionale. Anche le province che si trovavano nelle ultime posizioni hanno fatto progressi (+0,23%).

Il successo del Friuli-Venezia Giulia

Il vero protagonista di questa edizione è il Friuli-Venezia Giulia, con ben tre province nella top 10 del BenVivere. Pordenone ha guadagnato la prima posizione, superando Bolzano, che era stata in vetta per sei anni consecutivi. Ma non è solo Pordenone a brillare: anche Trieste ha registrato un miglioramento eccezionale, salendo di ben 19 posizioni fino al quarto posto. Udine ha fatto un salto di 11 posizioni, raggiungendo l’ottavo posto.

Questi risultati riflettono una situazione di maggiore equilibrio a livello nazionale. Come affermano i curatori del Rapporto, “la seconda metà della classifica si è avvicinata alla prima, i secondi sono più vicini ai primi e gli ultimi ai penultimi”.

Generatività 2024: Bolzano ancora in testa, Pordenone quinta

Anche se Pordenone ha ottenuto il primato nella classifica del BenVivere, nella classifica della Generatività 2024 si colloca al quinto posto, perdendo una posizione rispetto allo scorso anno. Bolzano, nonostante abbia perso il primato nel BenVivere, mantiene il primo posto nella Generatività, seguita da Milano e Trento.

I curatori del Rapporto sottolineano che, per quanto riguarda la generatività, si osserva un peggioramento complessivo delle disuguaglianze: “Complessivamente assistiamo a un peggioramento sia in termini di livello che di aumento delle diseguaglianze, tra i primi, tra gli ultimi e tra i primi e gli ultimi”. Tuttavia, ci sono segnali positivi: il 70% delle province ha migliorato il tasso di iscrizione delle imprese, l’88% ha ridotto il numero di Neet (giovani che non studiano né lavorano), e oltre l’80% ha visto un aumento delle imprese straniere.

Un quadro in evoluzione

Il Rapporto sul BenVivere e la Generatività delle province italiane offre ogni anno uno spaccato dettagliato sulla qualità della vita e la capacità di rigenerazione dei territori. La qualità della vita in Friuli-Venezia Giulia continua a migliorare, dimostrando che la regione è un modello virtuoso per l’intero Paese.

Le province di Pordenone, Trieste e Udine sono ora simboli di questa evoluzione positiva, che riflette non solo il benessere dei cittadini ma anche un forte impegno verso la sostenibilità, l’inclusione e l’innovazione.