15 imprese friulane in prima linea alla Borsa Mirabilia di Perugia

Oggi e domani, 15 imprese friulane del comparto turistico e agroalimentare parteciperanno alla 12ª Borsa italiana del turismo culturale e all’8ª edizione di Mirabilia Food&Drink, che si svolge a Perugia. L’evento rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra operatori del settore e aziende provenienti da tutto il mondo. Le imprese delle province di Udine e Pordenone avranno la possibilità di presentarsi e stringere nuove collaborazioni, grazie a una serie di incontri B2B.

Un evento internazionale per promuovere le eccellenze italiane

La Borsa Mirabilia è un evento di rilevanza internazionale, organizzato annualmente e in modo itinerante da Mirabilia, un network composto da una ventina di Camere di Commercio italiane. L’obiettivo è quello di promuovere le imprese che operano nei Siti Unesco presenti sul territorio nazionale, valorizzando le eccellenze culturali e produttive.

Grazie all’importante supporto della Camera di Commercio Pordenone-Udine (Cciaa Pn-Ud), le imprese friulane hanno l’opportunità di inserirsi in contesti commerciali di respiro internazionale, cogliendo le opportunità di crescita offerte dalla partecipazione a eventi di questo calibro.

Il Friuli-Venezia Giulia e i suoi patrimoni Unesco

Il Friuli-Venezia Giulia è una terra ricca di patrimoni dell’umanità, con ben cinque siti Unesco, che comprendono: Aquileia, Cividale, Palmanova, le Dolomiti friulane e il Palù di Livenza. Questa grande varietà di bellezze storiche e naturali costituisce un punto di forza per le imprese del territorio, che possono proporre un’offerta turistica e culturale unica, caratterizzata dalla combinazione tra tradizione, innovazione e sostenibilità.

Le imprese friulane presenti all’evento

Le quindici aziende presenti all’evento rappresentano l’eccellenza del territorio nei settori del turismo e dell’agroalimentare. Per il comparto turistico, troviamo realtà come Albergo Ristorante Riglarhaus, La Casa del Prosciutto Alberti, Travel One, Meeting Point, Promoturismo Fvg e il Consorzio Lignano Holiday. Queste aziende offriranno un’immagine completa delle potenzialità turistiche del Friuli-Venezia Giulia, con pacchetti che uniscono cultura, enogastronomia e natura.

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, la delegazione friulana include aziende di prestigio come Azienda Agricola Albert Domini, Charlotte di Marco Battistutta, Conte d’Attimis Maniago, Bucovaz Wine, Venchiarezza, Unterholzner Ivo ssa, Azienda Agricola Dreosti Corrado e Società agricola Rive Col de Fer. Queste imprese, grazie alla partecipazione a Mirabilia Food&Drink, avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti tipici, come vini, formaggi e salumi, a una platea di buyer internazionali.

Valorizzazione culturale e produttiva

Secondo il presidente della Cciaa Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo, la partecipazione a questi eventi rappresenta una grande opportunità di crescita per le imprese locali, sia sul piano commerciale che su quello culturale. “Queste fiere – ha dichiarato Da Pozzo – hanno una valenza operativa e pratica immediata per le nostre imprese e sono occasioni di confronto e collaborazione tanto a livello internazionale quanto con le aziende degli altri territori italiani coinvolti”.

L’evento, infatti, consente alle imprese di confrontarsi direttamente con operatori di altri territori italiani, creando una sinergia che contribuisce alla valorizzazione del Made in Italy e delle sue eccellenze. La Borsa Mirabilia si configura quindi non solo come un’importante vetrina, ma anche come un’occasione per sviluppare strategie comuni e definire azioni di promozione da portare avanti attraverso il network di Camere di Commercio.

Una vetrina per il futuro

Grazie alla partecipazione alla Borsa Mirabilia, le imprese friulane hanno la possibilità di inserirsi in un contesto sempre più globalizzato, dove la qualità dei prodotti e dei servizi offerti diventa un fattore cruciale per emergere. Gli incontri B2B rappresentano un’occasione per ampliare i mercati e stringere collaborazioni con operatori di tutto il mondo, creando le basi per una crescita sostenibile e una maggiore visibilità internazionale.

