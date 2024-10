Il FVG riorganizza la sanità territoriale con le Case di comunità

Il Friuli-Venezia Giulia punta sulle Case di comunità per rispondere alle esigenze sanitarie del territorio. Grazie a un’alleanza strategica con i medici di medicina generale, la Regione sta preparando una serie di riforme per migliorare l’assistenza sanitaria locale e la gestione delle patologie croniche.

L’apertura delle Case di comunità nel 2025

L’assessore alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha annunciato che nel 2025 saranno operative diverse Case di comunità. Queste strutture sanitarie di prossimità rappresentano una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e sono parte integrante del nuovo modello di assistenza territoriale. Durante la prima riunione del Comitato regionale dei medici di medicina generale (MMG) dopo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, tenutasi a Udine, Riccardi ha sottolineato come questo progetto sarà realizzabile grazie alla stretta collaborazione con i medici di medicina generale.

La riorganizzazione del sistema sanitario regionale

Uno dei punti chiave discussi durante l’incontro è stato la riorganizzazione del sistema sanitario sul territorio. “Dopo l’accordo nazionale, procederemo con l’accordo integrativo regionale”, ha spiegato Riccardi, evidenziando l’importanza di integrare l’assistenza socio-sanitaria per garantire risposte efficaci alla popolazione, soprattutto nelle situazioni di bassa urgenza e nella gestione delle patologie croniche. Questo nuovo modello mira a una sanità più vicina ai cittadini, riducendo il carico sugli ospedali e fornendo soluzioni più sostenibili e mirate.

L’importanza dell’alleanza con i medici di medicina generale

La riuscita di questo piano dipenderà in gran parte dalla collaborazione con i medici di medicina generale, che avranno un ruolo centrale nel garantire l’assistenza sul territorio. La Regione Friuli-Venezia Giulia sta lavorando per un approccio integrato che tenga conto non solo delle necessità sanitarie, ma anche di quelle sociali.

Riccardi ha ribadito l’importanza di una responsabilità collettiva, sottolineando che le decisioni prese oggi influenzeranno la salute delle future generazioni, in un contesto demografico che vede la popolazione sempre più anziana.

Il Friuli-Venezia Giulia si sta muovendo verso un modello sanitario innovativo, capace di rispondere alle nuove sfide del territorio grazie a una rete territoriale più forte e integrata. Le Case di comunità, in collaborazione con i medici di medicina generale, rappresentano il fulcro di questa trasformazione, che mira a garantire una sanità più vicina, efficiente e sostenibile per tutti i cittadini.

