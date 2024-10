Friuli-Venezia Giulia, un ponte tra Europa e USA

Washington DC, missione istituzionale: Il Friuli-Venezia Giulia ha compiuto un importante passo verso il mercato statunitense con una missione istituzionale a Washington, guidata dal governatore Massimiliano Fedriga e dall’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. Alla presenza di personalità come i ministri italiani Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin e dell’ambasciatrice Mariangela Zappia, la delegazione ha presentato le eccellenze regionali nel celebre Café Milano di Washington, in collaborazione con la National Italian American Foundation (NIAF).

“Io Sono Friuli Venezia Giulia”, la carta d’identità di una regione

Il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia“ è stato il centro della presentazione, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico statunitense prodotti tipici come il prosciutto di San Daniele, il Montasio, la pitina e i vini regionali. Il governatore Fedriga ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti un’opportunità strategica per le imprese locali, con il mercato americano che nutre da sempre un profondo interesse per l’enogastronomia, l’artigianato e la manifattura italiani.

Una Regione d’onore nel 2024

In riconoscimento del suo patrimonio e delle sue capacità imprenditoriali, il Friuli-Venezia Giulia è stato proclamato Regione d’onore 2024 dalla NIAF, un titolo che consolida il ruolo della regione come ponte tra l’Europa e l’America. Fedriga ha evidenziato l’importanza di questa connessione, specialmente in un periodo di tensioni internazionali: “Tenere i Paesi vicini alle democrazie occidentali è fondamentale e passa anche attraverso i legami culturali e commerciali”, ha affermato il governatore.

Go!2025: cultura e identità transfrontaliera

Un altro punto cardine della presentazione è stato Go!2025, il progetto che vedrà Gorizia e Nova Gorica come capitali europee della cultura nel 2025. Fedriga ha sottolineato come questo evento transfrontaliero rappresenti il frutto di un lungo percorso di riconciliazione e valorizzazione storica tra due comunità divise dalla storia del Novecento.

Un territorio da vivere e su cui investire

L’assessore Bini ha parlato del successo del brand “Io sono Friuli-Venezia Giulia” come veicolo di promozione internazionale, evidenziando la crescita del settore turistico, con oltre 10 milioni di presenze registrate nel 2023. “Questa strategia promozionale sintetizza le molteplici anime della nostra regione, offrendo un’identità forte e coesa”, ha dichiarato Bini, confermando come le tradizioni e le innovazioni locali siano una combinazione vincente per attrarre sia turisti che investitori.

