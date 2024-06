Italia-USA, Friuli-Venezia Giulia al centro delle relazioni internazionali

Il Friuli-Venezia Giulia è stato designato come “Regione d’onore per il 2024” dalla National Italian American Foundation (NIAF), un riconoscimento che valorizza ulteriormente il territorio regionale negli Stati Uniti. Durante un incontro a Trieste, il governatore Massimiliano Fedriga ha accolto una delegazione di giovani della NIAF, sottolineando l’importanza strategica di rafforzare i legami con gli USA, coinvolgendo sia il mondo imprenditoriale che culturale e accademico.

Una partnership strategica

La collaborazione tra il Friuli-Venezia Giulia e la NIAF rappresenta un’opportunità unica per presentare al meglio il nostro territorio negli Stati Uniti. Il governatore ha enfatizzato come sia cruciale, in questo momento storico, consolidare e strutturare le relazioni con gli USA e altre democrazie occidentali. Questa partnership mira a includere non solo le istituzioni ma anche i cittadini, in particolare le giovani generazioni.

Giovani, relazioni internazionali e il ruolo del Friuli-Venezia Giulia

I giovani hanno un ruolo fondamentale nel promuovere e mantenere relazioni internazionali solide. Durante l’incontro, il governatore ha incoraggiato i giovani della NIAF a considerare opportunità di studio e formazione in Friuli-Venezia Giulia, regione nota per la sua vivace economia e la ricchezza culturale.

Il Friuli-Venezia Giulia è una delle aree più ricche d’Italia, grazie a un tessuto imprenditoriale dinamico e una rete di collegamenti che ne fanno un hub di rilevanza europea e internazionale. Il governatore ha sottolineato come la regione offra opportunità di collaborazioni scientifiche e accademiche con istituzioni di prestigio, tra cui il MIT di Boston e altre università statunitensi.

Cultura e formazione di alto livello

Un aspetto chiave della collaborazione riguarda la formazione di altissimo livello offerta agli studenti. Il Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione percorsi formativi reciprocamente vantaggiosi, rafforzando così i legami accademici e culturali tra Italia e Stati Uniti.

Il governatore Fedriga ha concluso l’incontro augurando un piacevole soggiorno ai giovani della NIAF, invitandoli a esplorare le potenzialità di studio e carriera che il Friuli-Venezia Giulia può offrire. Questo invito rappresenta non solo un’opportunità per i giovani italoamericani, ma anche un ponte verso un futuro di collaborazione internazionale sempre più stretto.

