È stato presentato a Udine il programma European Local Energy Assistance (Elena), un’iniziativa della Banca Europea per gli Investimenti (Bei). L’obiettivo è facilitare l’adozione di tecnologie sostenibili e incentivare l’efficienza energetica nella regione. A esporre i benefici di Elena è stato Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, che ha sottolineato l’importanza di questo strumento per realizzare interventi su larga scala volti a migliorare la qualità della vita e a favorire uno sviluppo economico rispettoso dell’ambiente.

Opportunità di finanziamento per gli Enti locali

Durante l’evento, organizzato da Regione FVG e Informest, l’attenzione si è concentrata sulle opportunità di finanziamento rivolte agli Enti locali. Scoccimarro ha dichiarato che Elena non è solo un programma di supporto finanziario, ma un catalizzatore per un futuro energetico più consapevole e responsabile. Gli Enti locali potranno accedere a risorse per promuovere la mobilità resiliente e la produzione di energia rinnovabile, elementi fondamentali per una transizione energetica inclusiva e sostenibile.

Sostenibilità come fulcro delle politiche regionali

L’assessore ha sottolineato l’impegno della Regione verso una strategia di sostenibilità che anticipa gli obiettivi fissati per il 2050. Le politiche regionali puntano a:

Ridurre le emissioni di CO2

Aumentare l’efficienza energetica degli edifici

Promuovere sistemi di mobilità urbana sostenibile

Proteggere il patrimonio naturale del territorio

“La sostenibilità è una scelta che deve influenzare tutte le nostre politiche”, ha aggiunto Scoccimarro, evidenziando come questo approccio integri sviluppo economico e rispetto per l’ambiente.

L’espansione del fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia

Il 2023 ha visto un notevole incremento nell’installazione di impianti fotovoltaici in Friuli-Venezia Giulia, con oltre 61.300 nuovi impianti. La Regione ha erogato contributi a fondo perduto, con un cashback del 40% per i cittadini che installano impianti solari, unito all’Ecobonus nazionale del 50%, rendendo il solare una realtà accessibile. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e favorire una produzione energetica più pulita.

Iniziative per la destagionalizzazione del turismo

Anche il settore turistico è coinvolto nella strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. La destagionalizzazione del turismo nelle zone montane è un esempio di come l’amministrazione stia riducendo l’impatto ambientale legato alla stagionalità delle attività, promuovendo un turismo sostenibile anche nei mesi non invernali.

