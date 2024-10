Saldo TARI: entro il 2 dicembre le modalità di pagamento a Udine

Il Comune di Udine si prepara a recapitare gli avvisi per il pagamento del saldo TARI 2023, con scadenza prevista per il 2 dicembre. La tassa sui rifiuti può essere saldata attraverso diverse modalità, semplificando le procedure per i cittadini. La consegna degli avvisi inizierà nei primi giorni di novembre e raggiungerà i contribuenti tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o posta ordinaria, a seconda della disponibilità del destinatario.

PEC per chi la possiede, posta ordinaria per gli altri

I cittadini che dispongono di una casella di posta elettronica certificata riceveranno l’avviso TARI direttamente tramite PEC, sfruttando i pubblici registri per la distribuzione mirata delle comunicazioni. Per chi invece non è dotato di PEC, l’avviso verrà recapitato tramite posta ordinaria nelle settimane successive, garantendo una copertura completa e capillare. Questa scelta semplifica il processo, assicurando che ogni contribuente abbia il tempo necessario per procedere al pagamento entro la scadenza.

PagoPA e F24: le modalità di pagamento

Gli avvisi di pagamento includeranno un modello PagoPA, strumento digitale di pagamento obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Tuttavia, i contribuenti avranno anche la possibilità di pagare tramite modello F24, disponibile presso gli Sportelli Net di Viale Duodo, aperti il martedì pomeriggio e il venerdì mattina. Per garantire flessibilità, è anche possibile prendere appuntamento in altri orari chiamando il numero verde 800 520 406.

Il successo di PagoPA e le opzioni per il 2023

Il sistema PagoPA ha dimostrato un’alta efficienza e comodità, registrando un 80% di utilizzo tra i contribuenti di Udine nel corso del 2023. Per il pagamento del saldo TARI di quest’anno, l’utilizzo di PagoPA è promosso come metodo preferenziale, assicurando trasparenza e rapidità. Il modello F24 resta comunque disponibile per chi preferisce altre modalità di pagamento, sia online sia presso gli sportelli.

Portale del Contribuente: accedi alla tua posizione TARI online

Il Portale del Contribuente (https://udine.comune-online.it/) offre uno spazio digitale pratico dove i cittadini possono accedere alla propria posizione TARI. Tramite SPID, CNS/TS-CNS o CIE, ogni contribuente può consultare i pagamenti già effettuati, visualizzare la propria documentazione e, qualora lo desideri, scaricare il modello F24 per un pagamento alternativo. È inoltre possibile effettuare direttamente il pagamento su PagoPA dalla piattaforma stessa, ottimizzando la gestione dei tributi con pochi clic.

Contatti e assistenza

Per informazioni aggiuntive sul saldo TARI o per assistenza nella procedura di pagamento, i cittadini possono chiamare il numero verde 800 520 406, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:00. Inoltre, per richieste specifiche, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info.tariffa@netaziendapulita.it, ricevendo supporto diretto e tempestivo per qualsiasi dubbio o difficoltà.

