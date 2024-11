Aperto il bando per la gestione del Caffè Contarena di Udine

Il Comune di Udine ha pubblicato il nuovo bando di gara per la gestione del Caffè Contarena, uno dei luoghi simbolo del centro storico. Con un occhio al passato e uno al futuro, il bando mira a trovare un gestore capace di valorizzare questo storico locale, con alcune importanti novità per rendere la gestione più flessibile e adatta alle esigenze moderne.

Orari e flessibilità: le principali novità

Una delle novità più rilevanti riguarda gli orari di apertura. Il nuovo bando prevede un totale di 72 ore settimanali, lasciando ai gestori la libertà di pianificare le aperture in modo più flessibile rispetto al passato, quando erano richieste 14 ore giornaliere. Questo cambiamento è stato introdotto per permettere una gestione più sostenibile e per rispondere meglio alle necessità della clientela.

Inoltre, i gestori avranno la possibilità di chiudere il locale per un massimo di 15 giorni all’anno, offrendo così una maggiore flessibilità nella pianificazione del lavoro e delle ferie del personale.

Qualità e tradizione al centro

L’obiettivo del Comune è quello di preservare la tradizione del Caffè Contarena, arricchendola con un’offerta moderna e di qualità. La gestione dovrà includere servizi di caffetteria, enoteca e pranzi veloci, ma ogni operatore potrà proporre ulteriori attività come ristorazione o eventi culturali.

Sarà data particolare attenzione all’uso di prodotti locali a marchio DOP, IGP e STG, sia nella somministrazione che nella vendita diretta ai clienti, valorizzando le eccellenze del territorio friulano.

Concessione di servizi e canoni agevolati

Il rapporto con il Comune sarà regolato tramite una concessione di servizi. Il canone mensile a base di gara è fissato a 4.845 euro, con la possibilità di proporre un rialzo in sede di offerta. Per facilitare l’avvio della nuova gestione, il Comune ha previsto un meccanismo di canoni crescenti: il gestore pagherà il 50% del canone offerto il primo anno, il 70% il secondo e il 90% il terzo.

Un bando aperto a tutti

Il bando è aperto anche a operatori europei e consente la partecipazione in forma associata tramite raggruppamenti temporanei di impresa o subappalti. Le offerte potranno essere presentate fino al 20 dicembre 2024 attraverso la piattaforma E Appalti, accessibile dal sito del Comune di Udine.

Un nuovo futuro per il Caffè Contarena

L’Assessore al Patrimonio, Gea Arcella, ha sottolineato l’importanza di restituire questo luogo storico alla comunità e ai turisti, prendendo ispirazione dai grandi caffè storici italiani e internazionali. Con questo nuovo bando, il Comune di Udine punta a rilanciare il Caffè Contarena, rendendolo un punto di riferimento non solo per la città ma per l’intero panorama turistico regionale.