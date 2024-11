La scuola primaria Lea D’Orlandi di via della Roggia a Udine è stata inaugurata oggi dopo importanti interventi di efficientamento energetico e consolidamento strutturale. L’opera, resa possibile grazie a un investimento complessivo di 2 milioni di euro, rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità degli spazi scolastici nel quartiere San Rocco e rafforzare i servizi educativi della città.

Un progetto di sicurezza e sostenibilità

Il progetto di ristrutturazione della scuola D’Orlandi ha visto l’esecuzione di lavori antisismici e il consolidamento delle strutture portanti, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e resiliente per i piccoli studenti. Inoltre, sono stati implementati importanti interventi di isolamento termico e sostituzione degli infissi per ridurre il consumo energetico e migliorare il comfort degli spazi interni. “Avere scuole più accessibili, sicure ed efficienti significa garantire servizi scolastici di alto livello”, ha dichiarato il sindaco Alberto Felice De Toni durante l’inaugurazione.

Un impegno continuo per le scuole di Udine

Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco De Toni ha evidenziato come la ristrutturazione della scuola D’Orlandi sia solo uno degli interventi previsti per le scuole della città. “Negli ultimi mesi abbiamo inaugurato anche la scuola Di Toppo – Pascoli, con un investimento di 4 milioni di euro, e a breve interverremo sulla scuola Dante”, ha aggiunto. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di mettere al centro ambiente e sicurezza negli spazi scolastici, aspetti fondamentali per offrire un servizio educativo di qualità e costruire un legame solido tra le scuole e la comunità udinese.

Investimento per la comunità e il quartiere

L’Assessore all’Istruzione e Cultura, Federico Pirone, ha espresso soddisfazione per la realizzazione dell’opera, sottolineando come la scuola D’Orlandi sia una parte essenziale del polo scolastico di San Rocco, che include anche l’asilo nido comunale “Dire, fare, giocare” e la scuola dell’infanzia “Monsignor Cossettini”. Questo intervento non solo arricchisce l’offerta educativa, ma rappresenta un miglioramento per tutto il quartiere, sede anche di strutture culturali come il Museo friulano di storia naturale e di impianti sportivi. “Le scuole sono uno dei cuori pulsanti delle nostre comunità”, ha dichiarato Pirone, sottolineando l’importanza di garantire servizi educativi di qualità in ambienti sicuri e accoglienti.

Lavori per il risparmio energetico e l’estetica

Un altro aspetto centrale del progetto è stato il miglioramento energetico, che non solo ridurrà i costi di gestione, ma contribuirà anche alla sostenibilità ambientale. “Oggi inauguriamo un altro progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza di un edificio scolastico”, ha affermato l’Assessore alle Opere Pubbliche, Ivano Marchiol. L’edificio è stato tinteggiato con colori vivaci, pensati per creare un ambiente accogliente e stimolante per i bambini. Le opere di isolamento termico, in particolare, sono fondamentali per garantire un notevole risparmio energetico e un impatto ambientale ridotto, rendendo la scuola un modello di sostenibilità per la città.

Collaborazione tra fondi comunali e nazionali

Il progetto di ristrutturazione è stato finanziato al 50% grazie a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e fondi statali, mentre il restante 50% è stato coperto con risorse comunali. Questo intervento è un esempio di come fondi locali e nazionali possano unirsi per realizzare opere di grande valore per la comunità. La dirigente dell’Istituto Comprensivo III, Rosaria Arfè, ha partecipato all’evento, esprimendo apprezzamento per il rinnovato impegno del Comune di Udine verso le scuole.

Un modello per il futuro

La ristrutturazione della scuola D’Orlandi rappresenta un modello per futuri interventi di riqualificazione scolastica a Udine e in altre città. Gli amministratori comunali sono convinti che il miglioramento degli edifici scolastici sia una priorità, non solo per la sicurezza, ma anche per la qualità dell’esperienza educativa. “Investire negli edifici scolastici significa dare un ruolo centrale ai servizi educativi, che ci impegniamo a sostenere”, ha concluso il sindaco De Toni.