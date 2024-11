Con il Natale 2024, Udine si prepara a vivere un’atmosfera unica e suggestiva, grazie a una serie di eventi che animeranno il centro storico e i quartieri. Luminarie scintillanti, mercatini, spettacoli musicali e laboratori accompagneranno i cittadini e i visitatori da novembre fino alla metà di gennaio. Ad annunciare l’inizio delle festività, sarà la tradizionale accensione delle luminarie il 22 novembre, con una cerimonia che coinvolgerà il centro e le vie storiche. Il Vicesindaco Alessandro Venanzi ha spiegato come questo calendario di eventi natalizi non sia solo un’occasione di intrattenimento ma una spinta per il turismo locale e per il comparto economico della città.

Atmosfera natalizia e turismo a braccia aperte

“Il nostro obiettivo è attrarre visitatori anche da fuori regione,” ha dichiarato il Vicesindaco Venanzi. Dopo il grande successo degli anni scorsi, Udine si conferma come meta natalizia in grado di offrire un ambiente accogliente, arricchito da addobbi e installazioni luminose nelle principali vie e piazze. Piazza Primo Maggio sarà nuovamente il cuore pulsante del Natale con la pista di pattinaggio Udine Ice Park e un villaggio natalizio ricco di attrazioni, mercatini e spettacoli per tutte le età. L’offerta sarà capace di abbracciare diverse fasce d’età e gusti, rendendo Udine la meta ideale per le famiglie, i giovani e tutti gli appassionati del periodo natalizio.

Le luci di Natale accendono il centro storico

Dal 22 novembre, Udine si accenderà con un’illuminazione rinnovata e ampliata, che coinvolgerà ben 44 location cittadine. Strade, piazze e monumenti storici come la Loggia del Lionello, Palazzo D’Aronco e il Castello saranno illuminati da spettacolari proiezioni natalizie, pensate per esaltare le linee architettoniche dei palazzi e regalare un tocco di magia all’intera città. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle antiche porte medievali, come Porta Aquileia, Porta Manin e Porta Villalta, che saranno illuminate grazie alla collaborazione di enti locali e sponsor privati.

La pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio

Torna l’apprezzatissima pista di pattinaggio su ghiaccio Udine Ice Park, che trasformerà Piazza Primo Maggio in un autentico villaggio natalizio. La pista aprirà il 30 novembre e sarà accessibile fino al termine delle festività. Accanto a questa attrazione, una serie di nuove attività, tra cui il mercatino natalizio e la Christmas Arena con un musical esclusivo, renderanno questa location ancora più attraente. L’iniziativa sarà aperta tutti i pomeriggi e offrirà divertimento sia per grandi che per piccini, con orari estesi durante i festivi e le vacanze scolastiche.

Musica e intrattenimento nelle Vie del Centro

Il Natale udinese 2024 sarà accompagnato da una serie di concerti natalizi all’aperto, che scalderanno il cuore dei cittadini e dei visitatori. A partire dal 13 dicembre, cori di scuole e gruppi locali allieteranno i passanti con spettacoli nelle location più caratteristiche, come piazza XX settembre e via Mercatovecchio. Saranno presenti anche mercatini solidali, spettacoli di burattini per bambini e la tradizionale pattinata dei Babbi Natale. Gli eventi musicali culmineranno in due grandi concerti, il Circo d’Inverno e il solenne concerto di Natale presso la Cattedrale di Udine.

Giochi e attività per i più piccoli

Le festività non saranno dedicate solo agli adulti. La biblioteca civica Joppi e le biblioteche di quartiere si trasformeranno in spazi di gioco e lettura per i bambini. Sono previsti oltre 30 appuntamenti tra letture, laboratori e attività ludiche. Non mancheranno iniziative come “Libri a Mano,” un laboratorio che permetterà ai più piccoli di scoprire la storia del libro e sperimentare tecniche creative. Il Gran Galà della Magia, in programma il 5 dicembre al Teatro Palamostre, riporterà lo spettacolo e l’incanto della magia per la gioia di tutti i bambini.

Mostre e cinema inclusivo

I musei cittadini offriranno esposizioni speciali, come quella dedicata ai Krampus nel Museo Etnografico, un omaggio alle tradizioni alpine friulane. Casa Cavazzini e il Museo Friulano di Storia Naturale proporranno mostre d’arte moderna e contemporanea, con visite guidate e approfondimenti tematici. Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna anche INCinema, il festival del cinema inclusivo, che consentirà a persone con disabilità sensoriali di godere dell’esperienza cinematografica in un ambiente accessibile a tutti.

